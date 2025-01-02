Beşiktaş Yönetiminden Basketbol Takımına Destek Ziyareti

Beşiktaşlı Yönetici Özkan Arseven'den Moral Ziyareti

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basketbol Şube Sorumlusu Özkan Arseven, Beşiktaş Fibabanka'yı ziyaret etti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında 5 Ocak Pazar günü Anadolu Efes ile oynanacak karşılaşma öncesinde Beşiktaşlı yöneticiler Özkan Arseven ile Ali Berke Tükenmez bugünkü antrenmanı izledi.

Oyunculara Başarı Dileği

Arseven ve Tükenmez, antrenman sonrası oyuncularla bir araya gelerek siyah-beyazlı takıma Anadolu Efes maçında başarı diledi. Bu tür ziyaretlerin, takım ruhunu artırarak oyuncuları motive etme açısından büyük öneme sahip olduğu ifade edildi.