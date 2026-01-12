Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü Hazırlıklarına Başladı
Antrenman BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde ve basına kapalı gerçekleştirildi
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında karşılaşacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu sabah yapılan idmanla başladı.
Antrenman, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirildi ve yaklaşık 1 saat sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki çalışma, ağırlıklı olarak kondisyon ve taktik odaklıydı.
İdman ısınma koşularıyla başladı; ardından dar alanda oynanan minyatür kale oyunlarıyla sürat ve reaksiyon üzerine yoğunlaşıldı. Seans, takımın sahadaki dağılımını ve karşılaşma planını pekiştiren taktiksel çalışmalarla sonlandırıldı.
BEŞİKTAŞ, ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI C GRUBU İKİNCİ MAÇINDA ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA, İKİ GÜNLÜK İZNİN ARDINDAN BU SABA YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI.