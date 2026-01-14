Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü Hazırlıklarını Tamamladı

Antrenman Detayları

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Ankara Keçiörengücü ile yarın sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Basına kapalı gerçekleştirilen idman, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapıldı ve yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki çalışma, kondisyon ve taktik odaklıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma çalışmasının ardından taktiksel ve duran top çalışmasıyla sona erdi.

BEŞİKTAŞ, ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI C GRUBU İKİNCİ MAÇINDA ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ İLE YARIN SAHASINDA OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI BU SABAH YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.