Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda yarın oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını bu sabahki antrenmanla tamamladı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 15:12
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 15:12
Antrenman Detayları

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Ankara Keçiörengücü ile yarın sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Basına kapalı gerçekleştirilen idman, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapıldı ve yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki çalışma, kondisyon ve taktik odaklıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma çalışmasının ardından taktiksel ve duran top çalışmasıyla sona erdi.

