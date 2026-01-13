Trabzonspor İstanbulspor maçı öncesi İstanbul'a gitti — 20 kişilik kadro

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında İstanbulspor ile oynayacak; hazırlıklarını tamamlayıp 20 kişilik kadroyla İstanbul'a hareket etti.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 16:43
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 16:43
Trabzonspor İstanbulspor maçı öncesi İstanbul'a gitti

Hazırlıklar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket etti.

Antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenmanda tedavileri devam eden Mustafa Eskihellaç, Zubkov, Savic, Baniya ve Okay Yokuşlu yer almadı. Ayrıca izinli olan Oulai ile milli takım kampında bulunan Onuachu kadroda değildi.

Bordo-mavili takımın 20 kişilik kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Arseniy Batagov, Chibuike Nwaiwu, Taha Emre İnce, Ahmet Berat Tekke, Yakuphan Sarıalioğlu, Wagner Pina, Salih Malkoçoğlu, Tim Jabol Folcarelli, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Oğuzhan Ertem, Anthony Nwakaeme, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Cihan Çanak, Kazeem Olaigbe ve Danylo Sikan.

Trabzonspor, hazırlıkların tamamlanmasının ardından kamp kadrosuyla İstanbul'a hareket etti ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki kritik maç için kente gelmiş oldu.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

