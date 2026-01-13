Turkcell Süper Kupa Sonrası Lemina, Jhon Duran ve Oosterwolde PFDK’ya Sevk Edildi

Turkcell Süper Kupa finali ardından yapılan sosyal medya paylaşımları nedeniyle Galatasaraylı Mario Lemina ile Fenerbahçeli Jhon Duran ve Jayden Oosterwolde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. Karar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından bildirildi.

PFDK'ya sevk kararının detayları

TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya yapılan sevk raporunda şu hususlar yer aldı:

Galatasaray Kulübü için; 10.01.2026 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Süper Kupa Müsabakaları Statüsü’nün 10. maddesi uyarınca, ’saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Süper Kupa Müsabakaları Statüsü’nün 3. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray Kulübü futbolcusu Mario Rene Junior Lemina’nın müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında yer alan ’hakareti’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü için; 10.01.2026 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Süper Kupa Müsabakaları Statüsü’nün 10. maddesi uyarınca ve ’saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü futbolcusu Jhon Jader Duran Palacios’un müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında yer alan ’sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü futbolcusu Jayden Oosterwolde’nin müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında yer alan ’hakareti’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

TFF'nin açıklaması, ilgili maddeler ve tarih bilgileri çerçevesinde disiplin süreci PFDK tarafından yürütülecek.

