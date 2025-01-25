Beşiktaşlı Basketbolcu Kelan Martin'in Sağlık Durumu: Ayak Kemiğinde Ödem

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncusu Kelan Martin ile ilgili önemli bir sağlık durumu açıklaması yaptı. Kulüp tarafından yapılan duyuruda, Martin'in sol ayak kemiğinde ödem olduğu bildirildi.

Açıklamada, 22 Ocak tarihinde BKT Avrupa Kupası A Grubu'ndaki Trefl Sopot maçından önce ısınma sırasında sol ayak bileğinde ağrı hisseden Martin'in kadrodan çıkarıldığı belirtildi. Yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesi sonucu, oyuncunun sol ayak naviküler kemikte stres reaksiyonu ve kemik ödemi saptandığı aktarıldı.

Beşiktaş yönetimi, 29 yaşındaki basketbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını da duyurdu. Kelan Martin'in tedavi süreci hakkında geliştirme ve güncellemelerin takip edilmesi bekleniyor.