Beşiktaşlı Futbolcu Necip Uysal Ameliyat Oldu

Necip Uysal'ın Ameliyat Süreci
Beşiktaş Kulübü, antrenman sırasında sakatlanan futbolcu Necip Uysal'ın başarılı bir şekilde ameliyat edildiğini açıkladı. Siyah-beyazlı ekip, 24 Ağustos’ta yapılan antrenmanda, Uysal’ın rotasyonel travma sonucu ön çapraz bağ yaralanması yaşadığını belirtti.
Ameliyat Detayları
Necip Uysal, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde, Sağlık Kurulu Başkanlığı’nı yürüten Doç. Dr. Kerem Ülkü ve Prof. Dr. Alper Kaya tarafından artroskopik ön çapraz bağ ve ön dış bağ rekonstrüksiyonu ameliyatı geçirdi. Kulüp, futbolcunun iyileşmesi için gerekli süreçlerin başlatılacağını ifade etti.