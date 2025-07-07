DOLAR
40 -0,23%
EURO
46,94 0,2%
ALTIN
4.247,94 0,62%
BITCOIN
4.338.611,01 0,24%

Beşiktaşlı Paulista: "Başarı İçin Savaşacağız!"

Beşiktaşlı stoper Gabriel Paulista, yeni sezon hedeflerini ve takımdaki rekabeti anlattı. Takıma bağlılık, zafer için savaşma kararlılığı vurgulandı.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 13:07
Beşiktaşlı Paulista: "Başarı İçin Savaşacağız!"

Paulista, Yeni Sezonda Hedefleri Açıkladı

Beşiktaş'ın deneyimli stoperi Gabriel Paulista, yeni sezon öncesi basına verdiği mülakatta, takım olarak başarıya odaklandıklarını ifade etti. 34 yaşındaki futbolcu, "Kazanmak isteyen bir oyuncu grubuyuz. Bu sezon rekabetçi ve zorlu geçecek. Beşiktaş, hem taraftarı hem de zaferler için yarışıyor," dedi.

Geçmişten Dersler Aldık

Paulista, yeni sezonun daha farklı geçmesi için geçen yıldan çok şey öğrendiklerini belirtti. "Geçen yıl takım olarak bazı zorluklar yaşadık ama bu sezon her şeyi daha iyi yapmayı hedefliyoruz. Olumlu dersler alarak ilerlemeliyiz," şeklinde konuştu.

Ailevi Destek ve Taraftar Sevgisi

Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş'taki yaşamından mutluluk duyduğunu ve ailesinin de bu şehirde uyum sağladığını ifade etti. "Taraftarın sevgisi benim için çok önemli. Bu sevginin karşılığını sahada vermek istiyorum," dedi.

Başarı Düşüncesi Herkesin Aklında

Yeni sezona dair beklentilerini paylaşan Paulista, "Bütün takım olarak başarı haricinde bir şey düşünmüyoruz. Hepimiz aynı mentalitedeyiz," diyerek takım içindeki birlikteliği vurguladı.

Genç Yeteneklere Fırsat Veriyoruz

Takımda genç oyuncuların artışına dikkat çeken Paulista, teknik direktörlerinin gençlere daha fazla şans verdiğini belirtti. "Tecrübeli oyuncular olarak gençlerimize bilgilendirme yapmalıyız. Bu durum, hem takımın hem de bireylerin gelişimi için önemlidir," şeklinde konuştu.

Sakatlık Süreci ve Dönüşü

Paulista, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık sürecinin zor geçtiğini ama sonrasında geri dönüşünün kendisi için özel bir an olduğunu ifade etti. "İlk maçım Galatasaray'a karşıydı ve önemli bir galibiyet aldık," dedi.

UEFA Hedefleri

Pailista, UEFA Avrupa Ligi hedefleri hakkında da konuşarak, Avrupa'daki rakipleri hakkında dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi. "Her rakip zor ama biz de bu tura fiziksel olarak hazırlanmaya devam ediyoruz," dedi.

Beşiktaşlı futbolcu Gabriel Paulista, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Beşiktaşlı futbolcu Gabriel Paulista, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Beşiktaşlı futbolcu Gabriel Paulista, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Beşiktaşlı futbolcu Gabriel Paulista, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

TOBB Nefes Kredisi: 6 Ay Ödemesiz 2.5 Milyon TL İmkanı

Temmuz'da Beklenen Zamlar: Cepler Kül Olacak!

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL

Dışişleri Bakanlığı 180 Aday Meslek Memuru Alacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TFF ve Zeno Grup Optik'ten Resmi Sponsorluk Anlaşması
2
Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, Vatandaşlarla Buluştu
3
Beşiktaşlı Paulista: "Başarı İçin Savaşacağız!"
4
Sivasspor, Yeni Sezon Hazırlıklarına Göz Dolduruyor
5
16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası İstanbul'da Başladı
6
Kırkpınar Şampiyonu Orhan Okulu Hedeflerini Açıkladı
7
Iğdır'da 5. Kayısı Cup Tenis Turnuvası Başladı

Temmuz'da 32 Günlüğüne 27.000 TL Gelir Sağlayacak Mevduat Faizleri!

Dışişleri Bakanlığı 180 Aday Meslek Memuru Alacak

TOBB Nefes Kredisi: 6 Ay Ödemesiz 2.5 Milyon TL İmkanı

Temmuz'da Beklenen Zamlar: Cepler Kül Olacak!

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL

Nissan Temmuz Ayında Faizsiz Kredi ve Nakit İndirimleriyle Dikkat Çekiyor

Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

Konya'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibe Desteği Müjdesi!

Merkez Bankası Temmuz Faiz Kararında Nefesler Tutuldu

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu