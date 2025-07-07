Beşiktaşlı Paulista: "Başarı İçin Savaşacağız!"

Paulista, Yeni Sezonda Hedefleri Açıkladı

Beşiktaş'ın deneyimli stoperi Gabriel Paulista, yeni sezon öncesi basına verdiği mülakatta, takım olarak başarıya odaklandıklarını ifade etti. 34 yaşındaki futbolcu, "Kazanmak isteyen bir oyuncu grubuyuz. Bu sezon rekabetçi ve zorlu geçecek. Beşiktaş, hem taraftarı hem de zaferler için yarışıyor," dedi.

Geçmişten Dersler Aldık

Paulista, yeni sezonun daha farklı geçmesi için geçen yıldan çok şey öğrendiklerini belirtti. "Geçen yıl takım olarak bazı zorluklar yaşadık ama bu sezon her şeyi daha iyi yapmayı hedefliyoruz. Olumlu dersler alarak ilerlemeliyiz," şeklinde konuştu.

Ailevi Destek ve Taraftar Sevgisi

Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş'taki yaşamından mutluluk duyduğunu ve ailesinin de bu şehirde uyum sağladığını ifade etti. "Taraftarın sevgisi benim için çok önemli. Bu sevginin karşılığını sahada vermek istiyorum," dedi.

Başarı Düşüncesi Herkesin Aklında

Yeni sezona dair beklentilerini paylaşan Paulista, "Bütün takım olarak başarı haricinde bir şey düşünmüyoruz. Hepimiz aynı mentalitedeyiz," diyerek takım içindeki birlikteliği vurguladı.

Genç Yeteneklere Fırsat Veriyoruz

Takımda genç oyuncuların artışına dikkat çeken Paulista, teknik direktörlerinin gençlere daha fazla şans verdiğini belirtti. "Tecrübeli oyuncular olarak gençlerimize bilgilendirme yapmalıyız. Bu durum, hem takımın hem de bireylerin gelişimi için önemlidir," şeklinde konuştu.

Sakatlık Süreci ve Dönüşü

Paulista, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık sürecinin zor geçtiğini ama sonrasında geri dönüşünün kendisi için özel bir an olduğunu ifade etti. "İlk maçım Galatasaray'a karşıydı ve önemli bir galibiyet aldık," dedi.

UEFA Hedefleri

Pailista, UEFA Avrupa Ligi hedefleri hakkında da konuşarak, Avrupa'daki rakipleri hakkında dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi. "Her rakip zor ama biz de bu tura fiziksel olarak hazırlanmaya devam ediyoruz," dedi.

Beşiktaşlı futbolcu Gabriel Paulista, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Beşiktaşlı futbolcu Gabriel Paulista, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.