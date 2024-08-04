Beşiktaşlı Salih Uçan: "Bu Sezonu da Kupayla Açtık!"

Beşiktaş-Galatasaray Maçının Ardından

Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan, Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı elde ettikleri 5-0'lık galibiyetin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Sezonu Kupayla Açmanın Mutluluğu

Maç sonrası basın mensuplarına bir değerlendirme yapan Salih, "Geçen sezonu kupayla kapattık. Bu sezonu da kupayla açıyoruz. Bu yüzden inşallah bize güzel bir moral olur." dedi.

Başlangıç Rüzgarı

5-0'lık farklı galibiyeti değerlendirerek "Çok güzel bir başlangıç, farklı bir skor oldu. Çok mutluyuz." diyen Uçan, önlerindeki lig sezonu için de umut dolu konuştu.

Hedefler ve Gelecek Planları

Salih Uçan, "Önümüzdeki hafta lig başlıyor. Türkiye Kupası'nı kazandık, Süper Kupa'yı kazandık. İnşallah bu sene Süper Lig'i de kazanırız." ifadelerini kullanarak, iyi bir sezon temennisinde bulundu.

Uzun Bir Serüven

Tecrübeli oyuncu, "Sezon çok uzun. Zorlu karşılaşmalar da olacak. Avrupa'da da oynayacağız bu sene. O yüzden adım adım gitmekte fayda var. Erken konuşmaya gerek yok. Çok uzun bir serüven olacak bizim adımıza." şeklinde konuştu.

Taraftar İçin Güzel Bir Beşiktaş

"İyi bir Beşiktaş'ı bu sene taraftarımıza göstermek istiyoruz." diyerek sözlerini sonlandıran Salih, yeni sezon için beklentilerini dile getirdi.