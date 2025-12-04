Beyağaç'ta 2025 Halı Saha Turnuvası Başladı

Başlama vuruşunu Hüseyin Orhan yaptı

Denizli’nin Beyağaç ilçesinde Beyağaç Belediyesi tarafından düzenlenen 2025 Halı Saha turnuvası büyük bir heyecanla başladı.

Turnuvanın başlama vuruşunu Beyağaç Belediyespor Kulübü Başkanı ve meclis üyesi Hüseyin Orhan yaptı. Başlama vuruşunun ardından organizasyon sahalarda keyifli ve rekabetçi karşılaşmalarla devam ediyor.

Turnuva hakkında konuşan Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Tüm takımlarımıza centilmence, sakatlıksız ve keyif dolu maçlar diliyoruz. İyi olan kazansın, dostluk hep kazansın" dedi.

