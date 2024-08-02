Beyzanur Yavuz: Ağırlık Barına Yeniden Dönüş ve Olimpiyat Hedefleri

Beyzanur Yavuz, Ağırlık Barının Ardından Pistlere Geri Dönüş Yaptı

Trabzon'da, spor salonunda geçirdiği kaza sonrasında çenesini ve belini kaybettiği sakatlığa rağmen milli atlet Beyzanur Yavuz, azmi ve inancıyla pistlere döndüğünü duyurdu.

Sakatlık Süreci ve Tedavi

24 yaşındaki sporcu, 2022 yılında "180 kiloluk barın" düşmesi sonucu ağır yaralanmış ve çenesinde kırık ile belinde platin takılması gerekliliğiyle karşı karşıya kalmıştı. Yaşadığı bu talihsiz olay sonrasında tedavi süreci 2,5 ay sürmüştü.

Beyzanur, İzmir Seha Aksoy Atletizm Pisti'nde düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda B kategorisinde birçok branşta altın madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Motivasyon ve Zihinsel Güç

Sakatlık sonrası yeniden ayağa kalktığını belirten Beyzanur, "Tedaviden sonra en iyi derecemi koştum, bu tamamen inanç meselesi. Bu facianın ardından kendime notlar yazdım ve zihin gücünün ne kadar önemli olduğunu öğrendim," diye konuştu.

Gelecek Hedefleri

Beyzanur Yavuz, 2024 Paris Olimpiyatları’na katılamasa da, Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na katılım hedefinde kararlı. "Akdeniz Şampiyonası'ndan madalya almak, Türkiye rekoru kırmak istiyorum. Süper Lig'de şampiyonluk hedefliyorum," diyerek hedeflerini sıraladı.

Antrenörün Yorumları

Atletizm İl Temsilcisi ve Beyzanur'un antrenörü Adem Batar, sporcunun bu süreçten daha da güçlü çıkacağına inandığını vurguladı.

Trabzon'da iki yıl önce spor salonunda ağırlık çalıştığı sırada "180 kiloluk barın" düşmesi sonucu çenesi kırılan ve beline platin takılan milli atlet Beyzanur Yavuz, tedaviden 2,5 ay sonra katıldığı yarışta en iyi derecesini koştu.

Trabzon'da iki yıl önce spor salonunda ağırlık çalıştığı sırada "180 kiloluk barın" düşmesi sonucu çenesi kırılan ve beline platin takılan milli atlet Beyzanur Yavuz, tedaviden 2,5 ay sonra katıldığı yarışta en iyi derecesini koştu.

Trabzon'da iki yıl önce spor salonunda ağırlık çalıştığı sırada "180 kiloluk barın" düşmesi sonucu çenesi kırılan ve beline platin takılan milli atlet Beyzanur Yavuz, tedaviden 2,5 ay sonra katıldığı yarışta en iyi derecesini koştu.

Trabzon'da iki yıl önce spor salonunda ağırlık çalıştığı sırada "180 kiloluk barın" düşmesi sonucu çenesi kırılan ve beline platin takılan milli atlet Beyzanur Yavuz, tedaviden 2,5 ay sonra katıldığı yarışta en iyi derecesini koştu.

Trabzon'da iki yıl önce spor salonunda ağırlık çalıştığı sırada "180 kiloluk barın" düşmesi sonucu çenesi kırılan ve beline platin takılan milli atlet Beyzanur Yavuz, tedaviden 2,5 ay sonra katıldığı yarışta en iyi derecesini koştu.

Trabzon'da iki yıl önce spor salonunda ağırlık çalıştığı sırada "180 kiloluk barın" düşmesi sonucu çenesi kırılan ve beline platin takılan milli atlet Beyzanur Yavuz, tedaviden 2,5 ay sonra katıldığı yarışta en iyi derecesini koştu.