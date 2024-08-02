Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Beyzanur Yavuz: Ağırlık Barına Yeniden Dönüş ve Olimpiyat Hedefleri

Sakatlık sonrası kendini toparlayan milli atlet Beyzanur Yavuz, başarıları ve hedefine odaklanarak yoluna devam ediyor.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 11:39
Beyzanur Yavuz: Ağırlık Barına Yeniden Dönüş ve Olimpiyat Hedefleri

Beyzanur Yavuz, Ağırlık Barının Ardından Pistlere Geri Dönüş Yaptı

Trabzon'da, spor salonunda geçirdiği kaza sonrasında çenesini ve belini kaybettiği sakatlığa rağmen milli atlet Beyzanur Yavuz, azmi ve inancıyla pistlere döndüğünü duyurdu.

Sakatlık Süreci ve Tedavi

24 yaşındaki sporcu, 2022 yılında "180 kiloluk barın" düşmesi sonucu ağır yaralanmış ve çenesinde kırık ile belinde platin takılması gerekliliğiyle karşı karşıya kalmıştı. Yaşadığı bu talihsiz olay sonrasında tedavi süreci 2,5 ay sürmüştü.

Beyzanur, İzmir Seha Aksoy Atletizm Pisti'nde düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda B kategorisinde birçok branşta altın madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Motivasyon ve Zihinsel Güç

Sakatlık sonrası yeniden ayağa kalktığını belirten Beyzanur, "Tedaviden sonra en iyi derecemi koştum, bu tamamen inanç meselesi. Bu facianın ardından kendime notlar yazdım ve zihin gücünün ne kadar önemli olduğunu öğrendim," diye konuştu.

Gelecek Hedefleri

Beyzanur Yavuz, 2024 Paris Olimpiyatları’na katılamasa da, Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na katılım hedefinde kararlı. "Akdeniz Şampiyonası'ndan madalya almak, Türkiye rekoru kırmak istiyorum. Süper Lig'de şampiyonluk hedefliyorum," diyerek hedeflerini sıraladı.

Antrenörün Yorumları

Atletizm İl Temsilcisi ve Beyzanur'un antrenörü Adem Batar, sporcunun bu süreçten daha da güçlü çıkacağına inandığını vurguladı.

Trabzon'da iki yıl önce spor salonunda ağırlık çalıştığı sırada "180 kiloluk barın" düşmesi sonucu...

Trabzon'da iki yıl önce spor salonunda ağırlık çalıştığı sırada "180 kiloluk barın" düşmesi sonucu çenesi kırılan ve beline platin takılan milli atlet Beyzanur Yavuz, tedaviden 2,5 ay sonra katıldığı yarışta en iyi derecesini koştu.

Trabzon'da iki yıl önce spor salonunda ağırlık çalıştığı sırada "180 kiloluk barın" düşmesi sonucu...

Trabzon'da iki yıl önce spor salonunda ağırlık çalıştığı sırada "180 kiloluk barın" düşmesi sonucu çenesi kırılan ve beline platin takılan milli atlet Beyzanur Yavuz, tedaviden 2,5 ay sonra katıldığı yarışta en iyi derecesini koştu.

Trabzon'da iki yıl önce spor salonunda ağırlık çalıştığı sırada "180 kiloluk barın" düşmesi sonucu...

Trabzon'da iki yıl önce spor salonunda ağırlık çalıştığı sırada "180 kiloluk barın" düşmesi sonucu çenesi kırılan ve beline platin takılan milli atlet Beyzanur Yavuz, tedaviden 2,5 ay sonra katıldığı yarışta en iyi derecesini koştu.

Trabzon'da iki yıl önce spor salonunda ağırlık çalıştığı sırada "180 kiloluk barın" düşmesi sonucu...

Trabzon'da iki yıl önce spor salonunda ağırlık çalıştığı sırada "180 kiloluk barın" düşmesi sonucu çenesi kırılan ve beline platin takılan milli atlet Beyzanur Yavuz, tedaviden 2,5 ay sonra katıldığı yarışta en iyi derecesini koştu.

Trabzon'da iki yıl önce spor salonunda ağırlık çalıştığı sırada "180 kiloluk barın" düşmesi sonucu...

Trabzon'da iki yıl önce spor salonunda ağırlık çalıştığı sırada "180 kiloluk barın" düşmesi sonucu çenesi kırılan ve beline platin takılan milli atlet Beyzanur Yavuz, tedaviden 2,5 ay sonra katıldığı yarışta en iyi derecesini koştu.

Trabzon'da iki yıl önce spor salonunda ağırlık çalıştığı sırada "180 kiloluk barın" düşmesi sonucu...

Trabzon'da iki yıl önce spor salonunda ağırlık çalıştığı sırada "180 kiloluk barın" düşmesi sonucu çenesi kırılan ve beline platin takılan milli atlet Beyzanur Yavuz, tedaviden 2,5 ay sonra katıldığı yarışta en iyi derecesini koştu.

İLGİLİ HABERLER

Garanti Bankası bombanın pimini çekti! 37.000 TL kazanma hakkı sizin olabilir

Bakan Işıkhan esnek çalışma modelini açıklamıştı! İlk imzalar atıldı: İstedikleri yerden çalışacaklar

KPSS puanı olana TTK'da yüksek maaş ile memur olma şansı! İşte istenen belgeler

Erken kalkan yol alacak! Ayçiçek yağı 70 TL'den düştü o markete koşan kapacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

4 üniversiteden dev müjde: O illerde yaşayanlar kamuya personel olacak

Emekliye en az 15.000 TL ödeme ! Cüzdanları dolduracak çifte promosyon müjdesi geldi

Bakanlık kapılarını 4B'lilere açacak! İşte KPSS 70 puanla bakanlıkta çalışma müjdesi

KPSS puanı en az 55 olana müjde! Resmi Gazete’den onay geldi: Devlet kapısında personel aranıyor

KPSS puanı olana TTK'da yüksek maaş ile memur olma şansı! İşte istenen belgeler

Ağustos’ta başvuran öğrenciye Eylül’de 1.000 TL destek! Hem 9 ay verilecek

Garanti Bankası bombanın pimini çekti! 37.000 TL kazanma hakkı sizin olabilir

15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

TEDAŞ KPSS'siz memur alımı için gerekli belgeler ve başvuru detayları açıklandı

Erken kalkan yol alacak! Ayçiçek yağı 70 TL'den düştü o markete koşan kapacak

81 ilde memur alımı başladı! Ziraat Bankası o maaşa en az lise mezunu 770 personel arıyor

Bakan Işıkhan esnek çalışma modelini açıklamıştı! İlk imzalar atıldı: İstedikleri yerden çalışacaklar