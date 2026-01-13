Bilecik’te Gençler Basketbol Grup Müsabakaları Başladı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Okul Spor Faaliyetleri kapsamında Gençler A (Kız-Erkek) Basketbol Grup Müsabakaları açılışı yapıldı; farklı illerden takımlar mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:10
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:10
Bilecik’te Gençler Basketbol Grup Müsabakaları Başladı

Bilecik’te Gençler Basketbol Grup Müsabakaları Başladı

Okul Spor Faaliyetleri kapsamında Bozüyük’te açılış töreni düzenlendi

Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Gençler A (Kız-Erkek) Basketbol Grup Müsabakaları, Bilecik’in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen açılış seremonisiyle başladı.

Açılışa Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ve Bozüyük Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsa Yaldız katıldı.

Organizasyonda farklı illerden gelen okul takımları mücadele edecek. Turnuvanın amacı, genç sporcuların centilmence rekabet etmesi ve spor kültürünün yaygınlaştırılması olarak açıklandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir organizasyonla ilgili olarak, "Müsabakalara katılım sağlayan tüm illerimize, okullarımıza, sporcularımıza ve hakemlerimize başarılar dileriz" dedi.

BİLECİK’TE GENÇLER BASKETBOL MÜSABAKALARI BAŞLADI

BİLECİK’TE GENÇLER BASKETBOL MÜSABAKALARI BAŞLADI

BİLECİK’TE GENÇLER BASKETBOL MÜSABAKALARI BAŞLADI

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pazarlar'da Spor İşbirliği: Pazarlar Spor Lisesi Taekwondo ile Tescillendi
2
Kayserispor 5 Futbolcuyla Anlaştı: Başkan Açıkalın İmzaları Doğruladı
3
Bilecik U16 Gençler Ligi'nde Gol Yağmuru
4
Bilecik’te Gençler Basketbol Grup Müsabakaları Başladı
5
Kayserispor 19 Ocak'ta Beşiktaş Deplasmanında Başlıyor
6
Demirözü'nde Kızak Festivali 17 Ocak Cumartesi Düzenleniyor
7
Beşiktaş FCSB'yi 2-1 Yendi | Antalya Hazırlık Maçı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları