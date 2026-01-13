Bilecik’te Gençler Basketbol Grup Müsabakaları Başladı

Okul Spor Faaliyetleri kapsamında Bozüyük’te açılış töreni düzenlendi

Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Gençler A (Kız-Erkek) Basketbol Grup Müsabakaları, Bilecik’in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen açılış seremonisiyle başladı.

Açılışa Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ve Bozüyük Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsa Yaldız katıldı.

Organizasyonda farklı illerden gelen okul takımları mücadele edecek. Turnuvanın amacı, genç sporcuların centilmence rekabet etmesi ve spor kültürünün yaygınlaştırılması olarak açıklandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir organizasyonla ilgili olarak, "Müsabakalara katılım sağlayan tüm illerimize, okullarımıza, sporcularımıza ve hakemlerimize başarılar dileriz" dedi.

