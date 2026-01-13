Koray Girgin uyardı: Belgesi olmayan tesislere gitmeyin

TVGFBF Başkanı Koray Girgin, 15 Ocak-15 Şubat arasında belgesiz tesislere yönelik denetim başlatıldığını ve vatandaşların sertifikaları kontrol etmesi gerektiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 13:15
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 13:15
Koray Girgin uyardı: Belgesi olmayan tesislere gitmeyin

Koray Girgin uyardı: Belgesi olmayan tesislere gitmeyin

TVGFBF denetim başlattı

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu (TVGFBF) Başkanı Koray Girgin, halk sağlığını tehdit eden spor tesisleri ve antrenörlük faaliyetlerine ilişkin ülke genelini kapsayan genel denetim ve inceleme sürecini başlattıklarını açıkladı.

Başkan Girgin, federasyonun kararlılığını vurgulayarak, Halk sağlığı ön planda, belgesiz spor merkezlerine geçit yok mesajını verdi.

Mevzuata aykırı uygulamalara izin yok

Girgin, bazı spor tesisleri ve antrenörlerin mevzuatta açıkça zorunlu tutulan kulüp yeterlilik ve antrenörlük belgesi yükümlülüklerini yerine getirmediğine dair bilgiler ulaştığını belirtti. Federasyonumuz; kanun, yönetmelik ve talimatların tüm kişi ve kurumlara eşit şekilde uygulanması ilkesinden taviz vermemekte olup, bu çerçevede mevzuata aykırı hiçbir uygulamaya izin vermeyecektir, dedi.

Geçersiz belgeler ve denetim takvimi

Başlatılan denetim ve inceleme sürecinin titizlikle sürdürüleceğini belirten Girgin, federasyon dışındaki özel eğitim kurumları, kurslar veya üniversiteler tarafından verilen antrenörlük belgeleri, sertifikalar veya katılım belgelerinin resmi bir geçerliliğinin olmadığını özellikle vurguladı.

Girgin, 15 Ocak-15 Şubat tarihleri arasında kulüp yeterlilik belgelerini ve antrenörlük belgelerini tamamlamayan ya da bu süre içerisinde başvuru yapmayan kulüp, tesis ve antrenörler hakkında gerekli idari ve hukuki işlemlerin başlatılacağını; mevzuat kapsamında faaliyet durdurma, yetki iptali ve kapatmaya kadar varan yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını ifade etti.

Vatandaşa çağrı

Başkan Girgin, spor yapacak vatandaşlara da uyarıda bulunarak, tercih edecekleri kulüp ve tesislerde kulüp yeterlilik belgeleri ile antrenörlerin geçerli antrenörlük belgeleri olup olmadığının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini; bu belgelerden herhangi birine sahip olmayan hiçbir kulüp ve spor merkezinin tercih edilmemesini istedi.

TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME, FİTNESS VE BİLEK GÜREŞİ FEDERASYONU (TVGFBF) BAŞKANI KORAY GİRGİN, HALK...

TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME, FİTNESS VE BİLEK GÜREŞİ FEDERASYONU (TVGFBF) BAŞKANI KORAY GİRGİN, HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN SPOR TESİSLERİ VE ANTRENÖRLÜK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÜLKE GENELİNİ KAPSAYAN GENEL DENETİM VE İNCELEME SÜRECİNİ BAŞLATTIKLARINI AÇIKLADI.

TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME, FİTNESS VE BİLEK GÜREŞİ FEDERASYONU (TVGFBF) BAŞKANI KORAY GİRGİN, HALK...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Isparta Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine destek: 40 bin liradan 80 bin liraya
2
Ziraat Türkiye Kupası: Corendon Alanyaspor 1-1 Fatih Karagümrük (İlk Yarı)
3
Salihli'de Galatasaraylı Taraftarlardan İlkokula Spor Malzemesi Desteği
4
Tavşanlı Akıncılarspor Kadın Takımı, Bursa Merinos ile Hazırlık Maçı Yaptı
5
AGM Spor Kulübü İzmir 7-9 Yaş Yüzme Şenliklerinde Parladı
6
Malatyalı Sporcular Bilek Güreşinde Türkiye Şampiyonasına Hak Kazandı
7
Koray Girgin uyardı: Belgesi olmayan tesislere gitmeyin

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları