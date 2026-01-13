Koray Girgin uyardı: Belgesi olmayan tesislere gitmeyin

TVGFBF denetim başlattı

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu (TVGFBF) Başkanı Koray Girgin, halk sağlığını tehdit eden spor tesisleri ve antrenörlük faaliyetlerine ilişkin ülke genelini kapsayan genel denetim ve inceleme sürecini başlattıklarını açıkladı.

Başkan Girgin, federasyonun kararlılığını vurgulayarak, Halk sağlığı ön planda, belgesiz spor merkezlerine geçit yok mesajını verdi.

Mevzuata aykırı uygulamalara izin yok

Girgin, bazı spor tesisleri ve antrenörlerin mevzuatta açıkça zorunlu tutulan kulüp yeterlilik ve antrenörlük belgesi yükümlülüklerini yerine getirmediğine dair bilgiler ulaştığını belirtti. Federasyonumuz; kanun, yönetmelik ve talimatların tüm kişi ve kurumlara eşit şekilde uygulanması ilkesinden taviz vermemekte olup, bu çerçevede mevzuata aykırı hiçbir uygulamaya izin vermeyecektir, dedi.

Geçersiz belgeler ve denetim takvimi

Başlatılan denetim ve inceleme sürecinin titizlikle sürdürüleceğini belirten Girgin, federasyon dışındaki özel eğitim kurumları, kurslar veya üniversiteler tarafından verilen antrenörlük belgeleri, sertifikalar veya katılım belgelerinin resmi bir geçerliliğinin olmadığını özellikle vurguladı.

Girgin, 15 Ocak-15 Şubat tarihleri arasında kulüp yeterlilik belgelerini ve antrenörlük belgelerini tamamlamayan ya da bu süre içerisinde başvuru yapmayan kulüp, tesis ve antrenörler hakkında gerekli idari ve hukuki işlemlerin başlatılacağını; mevzuat kapsamında faaliyet durdurma, yetki iptali ve kapatmaya kadar varan yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını ifade etti.

Vatandaşa çağrı

Başkan Girgin, spor yapacak vatandaşlara da uyarıda bulunarak, tercih edecekleri kulüp ve tesislerde kulüp yeterlilik belgeleri ile antrenörlerin geçerli antrenörlük belgeleri olup olmadığının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini; bu belgelerden herhangi birine sahip olmayan hiçbir kulüp ve spor merkezinin tercih edilmemesini istedi.

