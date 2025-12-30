DOLAR
Bilecik’te Yıldız Kız Basketbol Müsabakaları Devam Ediyor

Bilecik’te Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Yıldız Kız Basketbol Müsabakaları, fair-play ruhuyla sürüyor; genç sporcular ve izleyiciler yoğun ilgi gösteriyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 09:26
Okul Spor Faaliyetleri kapsamında süren mücadeleler yoğun ilgi görüyor

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yıldız Kız Basketbol Müsabakaları, Okul Spor Faaliyetleri programı kapsamında devam ediyor. Hem spor hem de eğitimde başarıyı hedefleyen genç sporcular, sahada kıyasıya mücadele ediyor.

Organizasyon, fair-play ruhunu ön planda tutarken, sporcuların sahada sergiledikleri performans izleyenlerden takdir topluyor ve müsabakalar büyük ilgi görüyor.

Ramazan Demir, "Hem sporda hem okulda başarı hedefiyle mücadele eden sporcularımızı görmek bizleri mutlu ediyor. Katılım sağlayan tüm sporcularımıza, öğretmenlerimize ve okullarımıza teşekkür ederiz" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

