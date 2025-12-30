Bilecik’te Yıldız Kız Basketbol Müsabakaları Devam Ediyor

Okul Spor Faaliyetleri kapsamında süren mücadeleler yoğun ilgi görüyor

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yıldız Kız Basketbol Müsabakaları, Okul Spor Faaliyetleri programı kapsamında devam ediyor. Hem spor hem de eğitimde başarıyı hedefleyen genç sporcular, sahada kıyasıya mücadele ediyor.

Organizasyon, fair-play ruhunu ön planda tutarken, sporcuların sahada sergiledikleri performans izleyenlerden takdir topluyor ve müsabakalar büyük ilgi görüyor.

Ramazan Demir, "Hem sporda hem okulda başarı hedefiyle mücadele eden sporcularımızı görmek bizleri mutlu ediyor. Katılım sağlayan tüm sporcularımıza, öğretmenlerimize ve okullarımıza teşekkür ederiz" dedi.

