Bitlis'te Vali Ahmet Karakaya Kayak İl Birinciliğinde Sporcularla Buluştu

Bitlis'te düzenlenen 2025-2026 sezonu kayak il birinciliğinde Alp Disiplini, Snowboard ve Kayaklı Koşu kategorilerinde yaklaşık 130 sporcu yarıştı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 21:16
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 21:16
Müsabakalar Türkiye Şampiyonaları Öncesi İl Seçmesi Niteliğinde

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 2025-2026 Sezonu Türkiye Kayak Federasyonu Faaliyet Programı kapsamında düzenlenen Alp Disiplini, Snowboard ve Kayaklı Koşu İl Birinciliği müsabakalarına katılarak sporcularla bir araya geldi.

Müsabakalar; U18, U16, U14, U12 ve büyükler olmak üzere beş ayrı kategoride yaklaşık 130 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Organizasyon, Türkiye şampiyonaları öncesinde il seçmeleri niteliği taşıdı ve genç sporcuların kıyasıya mücadelesi izleyenlerden yoğun ilgi gördü.

Müsabakalar sonucunda, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından belirlenen kota ve yarışma esasları doğrultusunda başarılı olan sporcular, ilimizi ulusal düzeyde düzenlenecek Türkiye şampiyonalarında temsil etme hakkı kazandı.

Programda konuşan Vali Karakaya, bu tür organizasyonların gençlerin spora yönlendirilmesi ve yeteneklerinin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Sporun her dalında gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Bu organizasyonun ilimiz sporuna değer katacağına inanıyorum" dedi. Vali Karakaya, tüm sporculara başarılar dileyerek emeği geçen kurumlara ve antrenörlere teşekkür etti.

Müsabakalar, dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Programa katılanlar: Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Mutki Kaymakamı Onur Yılmazer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, İl Millî Eğitim Müdürü Vedat Kaya, İl Sağlık Müdür Vekili Uzm. Dr. Seda Yılmazer, vatandaşlar ve sporcular.

