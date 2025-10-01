BKT Avrupa Kupası: Lietkabelis 85-79 ile Beşiktaş GAİN'i Yendi

Maç Özeti

Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası 2025-2026 sezonu ilk haftasında Litvanya temsilcisi Lietkabelis ile deplasmanda karşılaştı ve 85-79 skorla mağlup oldu.

Karşılaşma, Panevezys kentindeki Kalnapilio Arena'da oynandı. Siyah-beyazlılar, B Grubu'ndaki ilk maçta rakibiyle zorlu bir mücadele verdi.

Periyot Gelişmeleri

Müsabakanın ilk periyodunu Lietkabelis 22-19 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan Beşiktaş, soyunma odasına 43-35 önde girdi.

Üçüncü periyodu da Beşiktaş 57-55 üstünlüğüyle bitirdi. Ancak dördüncü ve son çeyrekte daha etkili bir oyun sergileyen Lietkabelis, karşılaşmadan 85-79 galip ayrıldı.