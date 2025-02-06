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BKT Avrupa Kupası'nda Play-Off Eşleşmeleri Netleşti

BKT Avrupa Kupası'nda Türk Telekom ve Beşiktaş Fibabanka'nın play-off eşleşmeleri belli oldu.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 10:33
BKT Avrupa Kupası'nda Play-Off Eşleşmeleri Netleşti

BKT Avrupa Kupası'nda Eşleşmeler Açıklandı

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 8'li finallerinde Türk Telekom, Karadağ'ın Buducnost VOLI takımıyla; Beşiktaş Fibabanka ise Slovenya'nın Cedevita Olimpija ekibiyle karşılaşacak. Bu eşleşmeler, turnuvanın grup aşamasındaki mücadelelerin tamamlanmasının ardından netlik kazandı.

Türk Kulüplerinin Performansı

Türk kulüplerinden Bahçeşehir Koleji, A Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan çeyrek finale yükselti. Aynı grupta mücadele eden Beşiktaş, grubunu 5. sırada bitirerek 8'li final turunda B Grubu'nun 4'üncüsü Cedevita Olimpija ile eşleşti. Eğer siyah-beyazlı ekip bu turu geçerse, çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya gelecek.

B Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Türk Telekom ise A Grubu'nun 6. sırasındaki Buducnost VOLI ile rakip oldu. Başkent temsilcisi, bu turu geçmesi halinde İsrail ekibi Hapoel Shlomo ile çeyrek finalde eşleşecek.

Mücadele Tarihleri

Sekizli finaller, 4-5 Mart tarihlerinde tek maç üzerinden oynanacak. Türk Telekom, Buducnost VOLI'yi Ankara'da konuk ederken; Beşiktaş Fibabanka ise Cedevita Olimpija ile Slovenya'da karşılaşacak.

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