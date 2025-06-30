Böbreğini Oğluna Veren Kadın Sporcu, Türkiye Açık WAKO Dünya Kupası'nda İkincilik Elde Etti

Diyarbakırlı Mekiye Zümrüt'ten Anlamlı Başarı

Diyarbakır'da yaşayan 49 yaşındaki Mekiye Zümrüt, yaklaşık 1,5 yıl önce oğluna böbreğini vererek büyük bir fedakarlıkta bulundu. Bu süreçten sonra, Antalya'da düzenlenen Türkiye Açık WAKO Dünya Kupası'nda ikincilik elde ederek sporda yaşadığı azmi ve kararlılığı bir kez daha kanıtladı.

Sporun Sınırlarını Aşmak

Mekiye Zümrüt, iki erkek çocuk annesi olarak çocuklarını tekvando derslerine götürürken kick boksa yönelmeye karar verdi. 2008 yılında bu spor dalında eğitim almaya başlayan Zümrüt, azimle çalışarak 2021 yılında antrenör unvanını aldı. Ancak, hayatındaki en büyük zorluklardan biri, böbrek yetmezliği tanısı konulan 12 yaşındaki oğlu Taha Zümrüt'e böbrek vermek oldu.

Engelleri Aşarak Eğitim Verdi

Oğluna böbrek vermesine rağmen çevresindekilerin “Bir böbrekle bu sporu yapamazsın” demelerine aldırış etmeden eğitim vermeye devam eden Zümrüt, organ nakli doktorlarına danışarak tek böbreğiyle kariyerine yön verdi.

Büyük Başarı, Yeni Hedefler

14-18 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda veteranlar kategorisinde 55 kilo dalında ikincilik elde eden Zümrüt, bu başarıyla ilgili olarak, “Organ naklinin spora engel olmadığını gösterdim. Tek böbrekle de hayatımı idame edebileceğimi ispatladım” dedi.

Uluslararası Hedefler ve Öğrencileri

Zümrüt, milli takımda yer almak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, “Bir anne olarak tek böbrekle çocuklarımı ve spor salonundaki öğrencilerimi aksatmadan bu işi yapabileceğimi gösterdim. Uluslararası maçlarda bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum” dedi.

Doktorlardan Destek

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ramazan Danış, böbrek nakli sonrası Mekiye Zümrüt'ün sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “Böbrek vermek yarım insan olmak değildir. Mekiye, kick boksta dünya ikincisi oldu. İnşallah dünya birincisi olur” dedi.

Diyarbakır'da oğluna böbreğini veren kadın sporcu, Türkiye Açık WAKO Dünya Kupası'nda ikincilik elde etti. 2 erkek çocuk annesi 49 yaşındaki Mekiye Zümrüt, farklı yaşlarda birçok kişiyi şampiyonluklara hazırlamak için spor salonunda eğitim veriyor.

Diyarbakır'da oğluna böbreğini veren kadın sporcu, Türkiye Açık WAKO Dünya Kupası'nda ikincilik elde etti. 2 erkek çocuk annesi 49 yaşındaki Mekiye Zümrüt, farklı yaşlarda birçok kişiyi şampiyonluklara hazırlamak için spor salonunda eğitim veriyor.