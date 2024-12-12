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Bodo/Glimt-Beşiktaş Maçının Detayları Açıklandı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt ile Beşiktaş arasındaki kritik maça dair hakem ve kadro bilgileri belli oldu.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 22:43
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 22:43
Bodo/Glimt-Beşiktaş Maçının Detayları Açıklandı!

Bodo/Glimt-Beşiktaş Maç Bilgileri

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında gerçekleşecek olan Bodo/Glimt-Beşiktaş maçı, Aspmyra Stadyumu'nda oynanacak.

Hakemler

Karşılaşmanın hakemleri şu şekilde belirlenmiştir:

  • Filip Glova
  • Daniel Polacek
  • Peter Bednar (Slovakya)

Takım Kadroları

Bodo/Glimt kadrosu ise şu oyunculardan oluşmaktadır:

  • Haikin
  • Sjovold
  • Bjortuft
  • Gundersen
  • Bjorkan
  • Evjen
  • Berg
  • Saltnes
  • Zinckernagel
  • Hogh
  • Hauge

Beşiktaş ise aşağıdaki oyuncularla mücadele edecek:

  • Ersin Destanoğlu
  • Svensson
  • Talha Sanuç
  • Emirhan Topçu
  • Zaynutdinov
  • Al Musrati
  • Ndour
  • Onur Bulut
  • Gedson Fernandes
  • Rafa Silva
  • Semih Kılıçsoy

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