Bodo/Glimt-Beşiktaş Maçının Detayları Açıklandı!

Bodo/Glimt-Beşiktaş Maç Bilgileri
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında gerçekleşecek olan Bodo/Glimt-Beşiktaş maçı, Aspmyra Stadyumu'nda oynanacak.
Hakemler
Karşılaşmanın hakemleri şu şekilde belirlenmiştir:
- Filip Glova
- Daniel Polacek
- Peter Bednar (Slovakya)
Takım Kadroları
Bodo/Glimt kadrosu ise şu oyunculardan oluşmaktadır:
- Haikin
- Sjovold
- Bjortuft
- Gundersen
- Bjorkan
- Evjen
- Berg
- Saltnes
- Zinckernagel
- Hogh
- Hauge
Beşiktaş ise aşağıdaki oyuncularla mücadele edecek:
- Ersin Destanoğlu
- Svensson
- Talha Sanuç
- Emirhan Topçu
- Zaynutdinov
- Al Musrati
- Ndour
- Onur Bulut
- Gedson Fernandes
- Rafa Silva
- Semih Kılıçsoy