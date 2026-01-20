Bodo/Glimt Şok Etti: Manchester City 3-1 Yenildi

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 3-1 mağlup oldu; Rodri kırmızı kart gördü, Bodo/Glimt puanını 6 yaptı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 23:33
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 23:33
UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta mücadelesinde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, sahasında konuk ettiği Manchester City'i 3-1 mağlup etti.

Maç Detayları

Ev sahibi ekipte Kasper Hogh, 22 ve 24. dakikalarda fileleri sarsarak takımı soyunma odasına 2-0 önde taşıdı. Jens Hauge, 58. dakikada skoru 3-0'a getirirken, iki dakika sonra Rayan Cherki İngiliz ekip adına golü kaydetti.

Manchester City cephesinde ise İspanyol orta saha Rodri, 62. dakikada kırmızı kart görerek takımını dezavantajlı duruma soktu.

Puan Durumu

Müsabakadan 3-1 galip ayrılan Bodo/Glimt, Devler Ligi'nde ilk galibiyetine ulaşarak puanını 6'ya yükseltti. Manchester City ise 13 puanda kaldı.

Sonraki Randevu

Pep Guardiola’nın öğrencileri, 28 Ocak Çarşamba günü lig aşamasındaki son maçında Galatasaray'ı konuk edecek.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

