Bodo/Glimt Şok Etti: Manchester City 3-1 Yenildi
UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta mücadelesinde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, sahasında konuk ettiği Manchester City'i 3-1 mağlup etti.
Maç Detayları
Ev sahibi ekipte Kasper Hogh, 22 ve 24. dakikalarda fileleri sarsarak takımı soyunma odasına 2-0 önde taşıdı. Jens Hauge, 58. dakikada skoru 3-0'a getirirken, iki dakika sonra Rayan Cherki İngiliz ekip adına golü kaydetti.
Manchester City cephesinde ise İspanyol orta saha Rodri, 62. dakikada kırmızı kart görerek takımını dezavantajlı duruma soktu.
Puan Durumu
Müsabakadan 3-1 galip ayrılan Bodo/Glimt, Devler Ligi'nde ilk galibiyetine ulaşarak puanını 6'ya yükseltti. Manchester City ise 13 puanda kaldı.
Sonraki Randevu
Pep Guardiola’nın öğrencileri, 28 Ocak Çarşamba günü lig aşamasındaki son maçında Galatasaray'ı konuk edecek.
