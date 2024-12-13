Bodo/Glimt Teknik Direktörü Knutsen: 'Zor bir takıma karşı oynadık'

Bodo/Glimt-Beşiktaş Maçının Ardından

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Bodo/Glimt teknik direktörü Kjetil Knutsen, karşılaştıkları zorlu rakibe karşı aldıkları galibiyetin mutluluğunu dile getirdi.

2024'ün Son Maçı İçin Güzel Bir Kapanış

Basın toplantısında konuşan Knutsen, "Çok güzel bir maç oldu. 2024'ün son maçı olması nedeniyle güzel bir kapanış yaptık. İyi bir bitiş yaptığımız için memnunum" dedi.

Maçın Değerlendirmesi

Karşılaşmada birçok gol fırsatı bulduklarını ifade eden Knutsen, "Bulduğumuz fırsatları sonuçlandırabilirdik. Zor bir takıma karşı oynadık. Gedson Fernandes ve Rafa Silva'ya karşı oynamak kolay değildi. Beşiktaş kadrosunun biraz farklı olduğunu gördük. Beşiktaş önemli bir takım. Ellerindeki oyuncular arasından en mantıklı ve uygun kadroyu sahaya sürdüler" şeklinde konuştu.

İki takım arasındaki mücadelede, Knutsen'in liderliğindeki Bodo/Glimt'in performansı dikkat çekti. Beşiktaş ise güçlü kadrosu ile maça çıkmasına rağmen, karşılaşmayı kaybetmekten kurtulamadı.