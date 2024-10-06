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Bodrum'da 7. Intersport Asics Yarı Maratonu Heyecanı

Muğla'nın Bodrum'da düzenlenen 7. yarı maraton, uluslararası katılımla gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 17:12
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 17:18
Bodrum'da 7. Intersport Asics Yarı Maratonu Heyecanı

Bodrum'da Yedincisi Düzenlenen Yarı Maraton Coşkusu

Muğla'nın güzel tatil beldesi Bodrum, 7. kez uluslararası koşu etkinliğine ev sahipliği yaptı. Bodrum’da Koşmak İyi Hissettirir sloganıyla gerçekleştirilen Intersport Asics Bodrum Yarı Maratonu büyük bir katılımla yapıldı.

Uluslararası Katılım

Bu yılki maratona Türkiye'nin yanı sıra, Rusya, Almanya, Filistin, Irak, Tunus, Birleşik Krallık, İspanya, ABD, İsviçre ve İran gibi 20 ülkeden toplam 2 bin 500 sporcunun katıldığı kaydedildi. Etkinlik, katılımcılara keyifli bir deneyim sunmak amacıyla üç farklı parkurda gerçekleştirildi.

Ödül Töreni ve Belediye Başkanı'nın Katılımı

Yarışların başlangıç düdüğünü Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk ve Mint Organizasyon'un kurucusu Engin Çetinay birlikte vererek etkinliği resmen başlattı. Belediye Başkanı Mandalinci, etkinlik kapsamında 10 kilometrelik parkurda da koşarak katılımcılara destek verdi.

Dereceye Giren Sporculara Ödülleri Verildi

Yarış sonunda, en iyi dereceleri elde eden sporcuların ödülleri, Bodrum Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen törenle sahiplerine takdim edildi. Bu anlamlı etkinlik, Bodrum'un spor alanındaki dinamizmini bir kez daha gözler önüne serdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7'incisi düzenlenen Intersport Asics Bodrum Yarı Maratonu koşuldu....

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7'incisi düzenlenen Intersport Asics Bodrum Yarı Maratonu koşuldu. Yarışa Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Almanya, Filistin, Irak, Tunus, Birleşik Krallık, İspanya, ABD, İsviçre, İran'ın da aralarında bulunduğu 20 ülkeden 2 bin 500 sporcu katıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7'incisi düzenlenen Intersport Asics Bodrum Yarı Maratonu koşuldu....

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7'incisi düzenlenen Intersport Asics Bodrum Yarı Maratonu koşuldu. Yarışa Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Almanya, Filistin, Irak, Tunus, Birleşik Krallık, İspanya, ABD, İsviçre, İran'ın da aralarında bulunduğu 20 ülkeden 2 bin 500 sporcu katıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7'incisi düzenlenen Intersport Asics Bodrum Yarı Maratonu koşuldu....

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7'incisi düzenlenen Intersport Asics Bodrum Yarı Maratonu koşuldu. Yarışa Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Almanya, Filistin, Irak, Tunus, Birleşik Krallık, İspanya, ABD, İsviçre, İran'ın da aralarında bulunduğu 20 ülkeden 2 bin 500 sporcu katıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7'incisi düzenlenen Intersport Asics Bodrum Yarı Maratonu koşuldu....

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7'incisi düzenlenen Intersport Asics Bodrum Yarı Maratonu koşuldu. Yarışa Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Almanya, Filistin, Irak, Tunus, Birleşik Krallık, İspanya, ABD, İsviçre, İran'ın da aralarında bulunduğu 20 ülkeden 2 bin 500 sporcu katıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7'incisi düzenlenen Intersport Asics Bodrum Yarı Maratonu koşuldu....

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7'incisi düzenlenen Intersport Asics Bodrum Yarı Maratonu koşuldu. Yarışa Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Almanya, Filistin, Irak, Tunus, Birleşik Krallık, İspanya, ABD, İsviçre, İran'ın da aralarında bulunduğu 20 ülkeden 2 bin 500 sporcu katıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7'incisi düzenlenen Intersport Asics Bodrum Yarı Maratonu koşuldu....

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7'incisi düzenlenen Intersport Asics Bodrum Yarı Maratonu koşuldu. Yarışa Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Almanya, Filistin, Irak, Tunus, Birleşik Krallık, İspanya, ABD, İsviçre, İran'ın da aralarında bulunduğu 20 ülkeden 2 bin 500 sporcu katıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7'incisi düzenlenen Intersport Asics Bodrum Yarı Maratonu koşuldu....

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7'incisi düzenlenen Intersport Asics Bodrum Yarı Maratonu koşuldu. Yarışa Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Almanya, Filistin, Irak, Tunus, Birleşik Krallık, İspanya, ABD, İsviçre, İran'ın da aralarında bulunduğu 20 ülkeden 2 bin 500 sporcu katıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7'incisi düzenlenen Intersport Asics Bodrum Yarı Maratonu koşuldu....

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7'incisi düzenlenen Intersport Asics Bodrum Yarı Maratonu koşuldu. Yarışa Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Almanya, Filistin, Irak, Tunus, Birleşik Krallık, İspanya, ABD, İsviçre, İran'ın da aralarında bulunduğu 20 ülkeden 2 bin 500 sporcu katıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7'incisi düzenlenen Intersport Asics Bodrum Yarı Maratonu koşuldu....

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7'incisi düzenlenen Intersport Asics Bodrum Yarı Maratonu koşuldu. Yarışa Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Almanya, Filistin, Irak, Tunus, Birleşik Krallık, İspanya, ABD, İsviçre, İran'ın da aralarında bulunduğu 20 ülkeden 2 bin 500 sporcu katıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7'incisi düzenlenen Intersport Asics Bodrum Yarı Maratonu koşuldu....

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7'incisi düzenlenen Intersport Asics Bodrum Yarı Maratonu koşuldu. Yarışa Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Almanya, Filistin, Irak, Tunus, Birleşik Krallık, İspanya, ABD, İsviçre, İran'ın da aralarında bulunduğu 20 ülkeden 2 bin 500 sporcu katıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7'incisi düzenlenen Intersport Asics Bodrum Yarı Maratonu koşuldu....

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7'incisi düzenlenen Intersport Asics Bodrum Yarı Maratonu koşuldu. Yarışa Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Almanya, Filistin, Irak, Tunus, Birleşik Krallık, İspanya, ABD, İsviçre, İran'ın da aralarında bulunduğu 20 ülkeden 2 bin 500 sporcu katıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7'incisi düzenlenen Intersport Asics Bodrum Yarı Maratonu koşuldu....

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7'incisi düzenlenen Intersport Asics Bodrum Yarı Maratonu koşuldu. Yarışa Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Almanya, Filistin, Irak, Tunus, Birleşik Krallık, İspanya, ABD, İsviçre, İran'ın da aralarında bulunduğu 20 ülkeden 2 bin 500 sporcu katıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7'incisi düzenlenen Intersport Asics Bodrum Yarı Maratonu koşuldu....

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7'incisi düzenlenen Intersport Asics Bodrum Yarı Maratonu koşuldu. Yarışa Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Almanya, Filistin, Irak, Tunus, Birleşik Krallık, İspanya, ABD, İsviçre, İran'ın da aralarında bulunduğu 20 ülkeden 2 bin 500 sporcu katıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7'incisi düzenlenen Intersport Asics Bodrum Yarı Maratonu koşuldu....

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7'incisi düzenlenen Intersport Asics Bodrum Yarı Maratonu koşuldu. Yarışa Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Almanya, Filistin, Irak, Tunus, Birleşik Krallık, İspanya, ABD, İsviçre, İran'ın da aralarında bulunduğu 20 ülkeden 2 bin 500 sporcu katıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7'incisi düzenlenen Intersport Asics Bodrum Yarı Maratonu koşuldu....

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7'incisi düzenlenen Intersport Asics Bodrum Yarı Maratonu koşuldu. Yarışa Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Almanya, Filistin, Irak, Tunus, Birleşik Krallık, İspanya, ABD, İsviçre, İran'ın da aralarında bulunduğu 20 ülkeden 2 bin 500 sporcu katıldı.

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