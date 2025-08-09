DOLAR
40,66 -0,02%
EURO
47,36 0,02%
ALTIN
4.443,86 -0,08%
BITCOIN
4.758.111,1 -0,18%

Bodrum'da Sağlığa Kulaç At Etkinliği Rüzgar Gibi Geçti

Bodrum'da düzenlenen 'Sağlığa Kulaç At' etkinliği, sağlıklı yaşam için yüzmenin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 15:26
Bodrum'da Sağlığa Kulaç At Etkinliği Rüzgar Gibi Geçti

Bodrum'da Sağlığa Kulaç At Etkinliği Düzenlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Sağlığa Kulaç At" etkinliği büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Memorial Sağlık Grubu ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğiyle Kumbahçe sahilinde düzenlenen bu etkinlik, yoğun bir katılımla dikkat çekti.

Yüzme Sporunun Önemi Vurgulandı

Etkinlikte, federasyonun açık su milli sporcuları, Memorial doktor ve çalışanları ile Bodrum'un profesyonel yüzücüleri, kulaç attı. Bu organizasyon, sağlıklı yaşam için yüzme sporunun önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ünlü İsimlerden Destek

Orijinal etkinliğe engelli yüzücü Sümeyye Boyacı, açık su yüzücüsü Aysu Türkoğlu, oyuncu Selin Türkmen ve müzisyen Bora Gencer gibi birçok ünlü isim katılarak destek verdi.

Sağlıklı Yaşam Alışkanlıklarının Önemi

Memorial Sağlık Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Bora Uludüz, sağlığın sadece tedaviyle değil, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaşmasıyla korunabileceğini belirtti. Aynı zamanda, Türkiye Yüzme Federasyonu Genel Sekreteri Seçkin Renklibay, yüzme sporunu bir yaşam biçimi haline getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Başarıyla Tamamlanan Etkinlik

Etkinlik, madalya töreniyle sona ererken, katılımcılar sağlıklı yaşam konusunda farkındalığı artırmanın mutluluğunu yaşadı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Sağlığa Kulaç At" etkinliği düzenlendi. Memorial Sağlık Grubu, Türkiye...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Sağlığa Kulaç At" etkinliği düzenlendi. Memorial Sağlık Grubu, Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğiyle Kumbahçe sahilinde düzenlenen etkinlik yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Sağlığa Kulaç At" etkinliği düzenlendi. Memorial Sağlık Grubu, Türkiye...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Sağlığa Kulaç At" etkinliği düzenlendi. Memorial Sağlık Grubu, Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğiyle Kumbahçe sahilinde düzenlenen etkinlik yoğun katılımla gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Boluspor, Forvet Martin Boakye'yi Transfer Etti
2
Lite Quest 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası Kayseri'de Başladı
3
Kayseri'de Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası ve Dünya Kupası Ön Eleme Şampiyonası Başladı
4
Beşiktaş'ta Serdal Adalı Dönemi Resmen Başladı
5
Beşiktaş, Hatayspor'u 5-1 Geçti: Solskjaer Açıklamalarda Bulundu
6
Trabzonspor, Oleksandr Zubkov'un Transferini Resmiyete Dökerek İmza Töreni Düzenledi
7
21 Yaş Altı Balkan Judo Şampiyonası Edirne'de Başladı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı