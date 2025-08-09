Bodrum'da Sağlığa Kulaç At Etkinliği Rüzgar Gibi Geçti

Bodrum'da Sağlığa Kulaç At Etkinliği Düzenlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Sağlığa Kulaç At" etkinliği büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Memorial Sağlık Grubu ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğiyle Kumbahçe sahilinde düzenlenen bu etkinlik, yoğun bir katılımla dikkat çekti.

Yüzme Sporunun Önemi Vurgulandı

Etkinlikte, federasyonun açık su milli sporcuları, Memorial doktor ve çalışanları ile Bodrum'un profesyonel yüzücüleri, kulaç attı. Bu organizasyon, sağlıklı yaşam için yüzme sporunun önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ünlü İsimlerden Destek

Orijinal etkinliğe engelli yüzücü Sümeyye Boyacı, açık su yüzücüsü Aysu Türkoğlu, oyuncu Selin Türkmen ve müzisyen Bora Gencer gibi birçok ünlü isim katılarak destek verdi.

Sağlıklı Yaşam Alışkanlıklarının Önemi

Memorial Sağlık Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Bora Uludüz, sağlığın sadece tedaviyle değil, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaşmasıyla korunabileceğini belirtti. Aynı zamanda, Türkiye Yüzme Federasyonu Genel Sekreteri Seçkin Renklibay, yüzme sporunu bir yaşam biçimi haline getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Başarıyla Tamamlanan Etkinlik

Etkinlik, madalya töreniyle sona ererken, katılımcılar sağlıklı yaşam konusunda farkındalığı artırmanın mutluluğunu yaşadı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Sağlığa Kulaç At" etkinliği düzenlendi. Memorial Sağlık Grubu, Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğiyle Kumbahçe sahilinde düzenlenen etkinlik yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Sağlığa Kulaç At" etkinliği düzenlendi. Memorial Sağlık Grubu, Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğiyle Kumbahçe sahilinde düzenlenen etkinlik yoğun katılımla gerçekleştirildi.