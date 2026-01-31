Bodrum FK 3-0 Serikspor — Trendyol 1. Lig 23. Hafta

Yayın Tarihi: 31.01.2026 21:28
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 21:28
Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Serikspor'u 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte golleri Ali Habeşoğlu (23'), İsmail Tarım (73') ve Seferi (78') kaydetti.

Maçtan dakikalar

23. dakika: Ege’nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Ali’nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

73. dakika: Sağ kanattan kullanılan kornerde arka direkte İsmail kafayla topu filelere gönderdi. 2-0

78. dakika: Ahmet’in ortasında ceza sahası içinde Seferi’nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-0

Maç bilgileri

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Oğuzhan Gökçek, Hüsnü Emre Çelimli, Güner Mumcu Taştan

Kadrolar

Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Ali Aytemur, İsmail Tarım, Cenk Şen (Obekpa dk. 89), Mustafa Erdilman (Enes Öğrüce dk. 83), Omar, Ahmet Aslan (Furkan Apaydın dk. 89), Adem Metin Türk (Yusuf Sertkaya dk. 67), Ege Bilsel (Emirhan Arkutcu dk. 83), Ali Habeşoğlu, Seferi

Yedekler: Rüzgar Mehmet Adıyaman, Baran Demir

Teknik Sorumlu: Sefer Yılmaz

Serikspor: Baha Karakaya, Aleksandr, Bilal Ceylan, Sertan Tasqin (Gjoko Spasov dk. 82), Raymond Adeola, Lev, Burak Asan, Nalepa (Mücahit İbrahimoğlu dk. 77), Emre Nefiz (Ekrem Terzi dk. 83), Iliya (Rayan Elie Ouattara dk. 39), Gökhan Altıparmak

Yedekler: Ender Güneş, Enis Ulusoy, Rayan Elie Ouattara, Muhammed İlham Mallayev

Teknik Sorumlu: Mustafa Boran

Goller ve kartlar

Goller: Ali Habeşoğlu (dk. 23), İsmail Tarım (dk. 73), Seferi (dk. 78) — Bodrum FK

Sarı kartlar: Sertan Tashkin, Lev Skvortsov, Emre Nefiz (Serikspor)

