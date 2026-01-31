Bodrum FK 3-0 Serikspor — Trendyol 1. Lig 23. Hafta
Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Serikspor'u 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte golleri Ali Habeşoğlu (23'), İsmail Tarım (73') ve Seferi (78') kaydetti.
Maçtan dakikalar
23. dakika: Ege’nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Ali’nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
73. dakika: Sağ kanattan kullanılan kornerde arka direkte İsmail kafayla topu filelere gönderdi. 2-0
78. dakika: Ahmet’in ortasında ceza sahası içinde Seferi’nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-0
Maç bilgileri
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Oğuzhan Gökçek, Hüsnü Emre Çelimli, Güner Mumcu Taştan
Kadrolar
Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Ali Aytemur, İsmail Tarım, Cenk Şen (Obekpa dk. 89), Mustafa Erdilman (Enes Öğrüce dk. 83), Omar, Ahmet Aslan (Furkan Apaydın dk. 89), Adem Metin Türk (Yusuf Sertkaya dk. 67), Ege Bilsel (Emirhan Arkutcu dk. 83), Ali Habeşoğlu, Seferi
Yedekler: Rüzgar Mehmet Adıyaman, Baran Demir
Teknik Sorumlu: Sefer Yılmaz
Serikspor: Baha Karakaya, Aleksandr, Bilal Ceylan, Sertan Tasqin (Gjoko Spasov dk. 82), Raymond Adeola, Lev, Burak Asan, Nalepa (Mücahit İbrahimoğlu dk. 77), Emre Nefiz (Ekrem Terzi dk. 83), Iliya (Rayan Elie Ouattara dk. 39), Gökhan Altıparmak
Yedekler: Ender Güneş, Enis Ulusoy, Rayan Elie Ouattara, Muhammed İlham Mallayev
Teknik Sorumlu: Mustafa Boran
Goller ve kartlar
Goller: Ali Habeşoğlu (dk. 23), İsmail Tarım (dk. 73), Seferi (dk. 78) — Bodrum FK
Sarı kartlar: Sertan Tashkin, Lev Skvortsov, Emre Nefiz (Serikspor)
TRENDYOL 1. LİG'İN 23. HAFTASINDA BODRUM FK, SAHASINDA SERİKSPOR’U 3-0 YENDİ