Fenerbahçe, Kocaelispor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 20. haftasında pazartesi deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde başladı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 23:49
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 23:49
Fenerbahçe, Kocaelispor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Fenerbahçe, Kocaelispor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında pazartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Antrenman detayları

Hazırlıklar Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi. İdman salonda yapılan core hareketleri ile başladı.

Çalışma, ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam etti; antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sonlandırıldı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacakları antrenmanla Kocaelispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 20. HAFTASINDA PAZARTESİ GÜNÜ DEPLASMANDA KOCAELİSPOR İLE...

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 20. HAFTASINDA PAZARTESİ GÜNÜ DEPLASMANDA KOCAELİSPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 20. HAFTASINDA PAZARTESİ GÜNÜ DEPLASMANDA KOCAELİSPOR İLE...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sergen Yalçın: 'Burası Taraftarın İstediği Takım Olacak, Biraz Bekleyin'
2
Fenerbahçe, Kocaelispor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
3
Osmangazi Belediyespor 3-0 ile 1954 Adanaspor'u Mağlup Etti — Play-off İddiası Sürüyor
4
Alaçatıspor - Çeşme Belediyespor 2-2 | İzmir Süper Amatör Derbi Berabere
5
Hull City, Toby Collyer'ı Sezon Sonuna Kadar Kiraladı
6
SNX Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Handüzü'nde: İlk Gün Sıralama Yarışları Tamam
7
Hüseyin Eroğlu: "Çorum şehri Süper Lig’i Sonuna Kadar Hak Ediyor"

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları