Fenerbahçe, Kocaelispor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında pazartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Antrenman detayları

Hazırlıklar Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi. İdman salonda yapılan core hareketleri ile başladı.

Çalışma, ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam etti; antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sonlandırıldı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacakları antrenmanla Kocaelispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

