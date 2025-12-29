Melikgazi Kayseri - Galatasaray: 2025'in Son Lig Maçı Kadir Has'ta

Halkbank Kadınlar Basketbol SüperLigi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, 2025 yılının son lig maçında yarın kendi evinde Galatasaray'ı konuk edecek.

Ligde oynadığı son maçta deplasmanda Botaş'a farklı yenilen Melikgazi Kayseri Basketbol, ligdeki mücadelesini 14. hafta kapsamında kendi sahasında sürdürecek. Bu önemli karşılaşma, sarı-kırmızılı takım için de 2025 yılında oynayacağı son lig maçı olacak.

Maç Detayları

Karşılaşma Kadir Has Spor Salonu'nda saat 17.30'da başlayacak. Maçı yönetecek hakem üçlüsü Barış Turgut, Cemil Uygül ve Kamil Alok olacak. Melikgazi Kayseri Basketbol - Galatasaray müsabakasını spor severler ücretsiz olarak izleyebilecek.

Puan Durumu

Zorlu mücadele öncesi tablonun iki tarafında da net veriler var: Melikgazi Kayseri Basketbol 16 puan ile 8. sırada yer alırken, Galatasaray 22 puan ile 2. basamakta bulunuyor.

