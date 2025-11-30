Bodrum FK 4-0 Çorum FK | Trendyol 1. Lig 15. Hafta

Trendyol 1. Lig 15. haftasında Bodrum FK, Bodrum İlçe Stadyumu'nda Çorum FK'yı 4-0 mağlup etti. Fredy iki gol kaydetti.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 18:35
Bodrum FK 4-0 Çorum FK | Trendyol 1. Lig 15. Hafta

Bodrum FK 4-0 Çorum FK | Trendyol 1. Lig 15. Hafta

Trendyol 1. Lig 15. haftasında Bodrum FK, evinde Çorum FK'yı 4-0 mağlup etti. Karşılaşma Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynandı.

Maçtan dakikalar

17. dakika: Sol kanattan kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde Ahmet Aslan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0

26. dakika: Sağ kanattan Brazao'nun ara pasında ceza sahası içinde Fredy'nin gelişine vuruşu sonucu top filelerle buluştu. 2-0

75. dakika: Gökdeniz'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Fredy, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0

87. dakika: Seferi'nin pasında kaleci Sousa ile karşı karşıya kalan Fredy topu ağlara yolladı. 4-0

Detaylar

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Kemal Mavi, Tuncay Ercan

Kadrolar

Bodrum FK: Diogo Sousa, Ajeti, Mert Yılmaz, Furkan Apaydın, Cenk Şen, Brazao (Gökdeniz Bayrakdar dk. 66), Fredy (Mustafa Erdilman dk. 90), Yusuf Sertkaya (Ege Birsen dk. 80), Ahmet Aslan, Dimitrov (Ali Habeşoğlu dk. 80), Seferi (Omar Imeri dk 90). Yedekler: Okita, Bahri Tosun, Emirhan Arkutcu, İsmail Tarım, Enes Öğrüce. Teknik Direktör: Sefer Yılmaz

Çorum FK: Sehic, Attamah, Kerem Kalafat, Erkan Kaş (Cemali Sertel dk. 76), Caner Osmanpaşa, Ferhat Yazgan, Oğuz Gürbulak (Semih Akyıldız dk. 69), Oğulcan Çağlayan (Samudio dk. 46), Yusuf Erdoğan, Pedrinho (Atakan Akkaynak dk. 76), Eze. Yedekler: Ahmet Kıvanç, Taha İbrahim Rençber, Yusuf Güzel. Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller ve kartlar

Goller: Ahmet Aslan (dk. 17), Fredy (dk. 26), Gökdeniz (dk. 75), Seferi (dk. 87) — tümü Bodrum FK

Kırmızı kart: Kerem Kalafat (dk. 22) (Çorum FK)

Sarı kartlar: Ferhat Yazgan, Caner Osmanpaşa, Samudio (Çorum FK); Furkan Apaydın, Seferi (Bodrum FK)

