Bodrum FK'da yeni başkan: Taner Ankara
Bodrum Futbol Kulübü'nde yönetim belirsizliği sona erdi. Yapılan yönetim kurulu toplantısında kulübün yeni başkanı Taner Ankara olarak belirlendi.
Atama ve süreç
Geçen yıl Haziran ayında Fikret Öztürk'ten görevi devralan Aşkın Demir, 6 ay sürdürdüğü başkanlık görevini 29 Aralık'ta sağlık sorunları nedeniyle bıraktığını açıklamıştı. Yaklaşık 2 haftadır süren belirsizlik, yapılan toplantı ile son buldu.
Yeni başkanın profili
İş insanı Taner Ankara'nın lojistik işiyle uğraştığı bildirildi. Yönetim kurulu kararının ardından kulüpteki yeni dönemin nasıl şekilleneceği yakından takip edilecek.
Kulüp açıklaması
"Bodrum Futbol Kulübümüzün yeni Başkanı Taner Ankara’ya görevinde başarılar diler, bu önemli görevin camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi.
