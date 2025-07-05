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Bodrum FK, Düzce'de Yeni Sezon Hazırlıklarıyla İlgileri Üzerine Çekti

Sipay Bodrum FK, Düzce'deki hazırlık kampında idmanlarını sürdürüyor. Takım, 11 Temmuz'da Kocaelispor ile dostluk maçı yapacak.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 23:28
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 23:28
Bodrum FK, Düzce'de Yeni Sezon Hazırlıklarıyla İlgileri Üzerine Çekti

Bodrum FK, Düzce'de Yeni Sezon İçin İdman Yapıyor

Trendyol 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Sipay Bodrum FK, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Yeşil-beyazlı futbolcular, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde, teknik direktör Burhan Eşen yönetiminde sabah ve akşam olmak üzere çift antrenman gerçekleştiriyor.

İdman Programı ve Çalışmalar

Antrenmanlara ısınma hareketleri ile başlayan Bodrum FK, ardından koordinasyon, top kapma, pas ve pres çalışmaları ile programına devam ediyor. Takım, kondisyon ve uyum açısından önemli bir süreçten geçiyor.

Hazırlık Maçı Bilgisi

Bodrum FK, 11 Temmuz Cuma günü, Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor ile hazırlık maçı yaparak sezon öncesi formunu artırmayı hedefliyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü....

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Yeşil-beyazlı futbolcular, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Burhan Eşen yönetiminde sabah ve akşam saatlerinde idman yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü....

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Yeşil-beyazlı futbolcular, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Burhan Eşen yönetiminde sabah ve akşam saatlerinde idman yaptı.

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