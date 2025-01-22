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Bodrum FK, Eyüpspor Maçına Hazır

Bodrum FK, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Volkan Demirel, puan durumunu değerlendirdi ve yeni transfer Okita'nın mutluluğunu paylaştı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 13:41
Bodrum FK, Eyüpspor Maçına Hazır

Bodrum FK, Eyüpspor Maçına Hazır

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 26 Ocak Pazar günü sahasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeşil-beyazlı ekip, Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde antrenman yapıyor. Demirel, basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamada, Bolu'daki otel yangınında yaşamını yitiren 76 kişi için duyduğu üzüntüyü belirtti.

Demirel, Gaziantep deplasmanında alınan bir puanın kendileri açısından değerli olduğunu vurgulayarak, "Pozisyon üretiyoruz ama sonuçlandırmada etkili olamıyoruz. Şu anda 4-5 puan daha yukarıda olabilirdik. Ancak bu durum için hiçbir şey bitmiş değil, bir sıra daha üste çıktık. Bize yakın takımların puan kaybetmesi, makasın daraldığının bir göstergesi. Bizim daha iyi yapabileceğimiz şeyler var ve bunu hem saha içinde hem saha dışında organize olarak yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Devre arası transfer sürecinin zorluğuna da değinen Demirel, kendilerine sunulan seçeneklere değil, istedikleri oyunculara yönelmeyi düşündüklerini kaydetti. Ayrıca, yakın zamanda bir oyuncu transfer edeceklerini belirtti. "Toplamda 3-4 oyuncu hedefimiz var. En kısa zamanda müjdeli haberler vereceğiz. Gelecek arkadaşlarla takımımız istediğimiz seviyeye ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Eyüpspor Maçı Vurgusu

Eyüpspor maçı hakkında değerlendirmelerde bulunan Demirel, "Her maçın atmosferi farklı, bu tür maçları seviyorum. Güzel ve keyifli bir maç olacak. Arda hoca, hem rakip hem de milli takımda arkadaş olduğumuz bir kardeşimiz. Ona da hocalık kariyerinde başarılar diliyorum. Bizim ihtiyacımız olan puanları almaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

Bodrum FK'nın yeni transferi Jonathan Okita, Bodrum'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, takım arkadaşlarının kendisini sıcak bir şekilde karşıladığını ifade etti. İlk maçında süre aldığı için mutlu olduğunu vurgulayan Okita, performansıyla daha fazla katkı sağlayacağını ve takımının ligde kalması için elinden geleni yapacağını dile getirdi.

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın...

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde sürdürdü. Sipay Bodrum FK'nin yeni transferi Jonathan Okita da antrenmana katıldı.

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın...

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde sürdürdü. Sipay Bodrum FK'nin yeni transferi Jonathan Okita da antrenmana katıldı.

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