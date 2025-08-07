Bodrum FK, Pendikspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Bodrum FK, Pendikspor Maçı Hazırlıklarına Hız Verdi

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında 10 Ağustos Pazar günü Pendikspor ile karşılaşacak olan Sipay Bodrum FK, hazırlıklarını sürdürüyor. İsmail Altındağ Tesisleri'nde, teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yeşil-beyazlı oyuncular, dar alanda pas ve taktik çalışması yaptı.

Teknik Direktör Burhan Eşer'in Açıklamaları

Teknik direktör Eşer, ligde galibiyetle başlamak istediklerini ifade ederken, "Daha önce burada şampiyonluk yaşadık. Şimdi yeni bir serüven, yeni bir hikaye başlıyor. Bodrumspor hikaye yazmayı sever. İlkini birlikte yazdık, çok sevildi. Şimdi yenisini yazma zamanı. Eski fabrika ayarlarımıza dönüyoruz. Burası mazisi güçlü bir kulüp. Tatil beldesi olarak bilinse de artık futbol anlamında da ciddi bir gerçeklik taşıyor" dedi.

Eşer, takımın fiziksel ve taktiksel olarak hazır olduğunu belirterek, hedeflerinin net olduğunu vurguladı.

Genç Yetenek Berşan Yavuzay'dan Açıklamalar

Takımın genç oyuncularından Berşan Yavuzay, kulüpte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hedefi olan bir takımdayım ve Süper Lig yolunda tekrar birlikte yürümek istiyoruz. Yoğun bir tempodan geldim, aynı tempoyu burada da sürdürmek istiyorum. Hocamın vereceği forma şansını en iyi şekilde değerlendirmek ve elimden gelen katkıyı sağlamak istiyorum. Faydalı olup bu takımla birlikte şampiyonluk yaşamak en büyük hedefim" ifadelerini kullandı.

Bodrum FK Başkanı Aşkın Demir'den Mesaj

Takımın antrenmanını takip eden Sipay Bodrum FK Başkanı Aşkın Demir, taraftarın desteğinin önemine dikkat çekti. Demir, "İyi bir kamp dönemi geçirdik. Hazırlık maçlarımızı yaptık ve hedefimize ulaşmak için tüm ekip canla başla çalışıyor. Sezonun açılış maçı öncesi oyuncularımıza moral vermek için yanlarındaydım. Pendikspor karşısında galibiyet arzuluyoruz. Taraftarımızın ilk maçta tribünleri doldurmasını istiyoruz. Bütünleşelim, takımımızı yalnız bırakmayalım" dedi.

Demir, kombine bilet fiyatlarının yüksek olmasının sebebini de açıklayarak, "Kombine fiyatlarımız bazı takımlarla karşılaştırıldığında yüksek gibi görünebilir ancak bu durum stat kapasitemizden kaynaklanıyor. Bizim stadyumumuz 4 bin kişilik. Bu nedenle taraftarlarımızdan anlayış bekliyoruz ve desteklerini her zamanki gibi yanımızda hissetmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında 10 Ağustos Pazar günü sahasında Pendikspor ile karşılaşacak olan Sipay Bodrum FK, hazırlıklarına teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde devam etti. Eşer, açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında 10 Ağustos Pazar günü sahasında Pendikspor ile karşılaşacak olan Sipay Bodrum FK, hazırlıklarına teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde devam etti. Eşer, açıklamalarda bulundu.