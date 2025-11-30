Bölgesel Amatör Lig: Aydınspor, Kuşadası 1923'ü 3-2 Deplasmanda Yendi

Aydınspor, Bölgesel Amatör Lig 8. Grup karşılaşmasında deplasmanda Kuşadası 1923'ü 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Maçın özeti

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip Kuşadası 1923, henüz 2’nci dakikada Semih Pınar’ın golüyle 1-0 öne geçti. Erken gole rağmen oyundan kopmayan Aydınspor, ilerleyen dakikalarda dengeyi kurdu ve aradığı golü 33’üncü dakikada penaltıdan İbrahim Halil Öner ile bularak skoru 1-1 yaptı. İlk yarı bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarı ve kritik anlar

İkinci yarıya daha istekli başlayan Aydınspor, oyunun kontrolünü ele aldı. 70’inci dakikada Ömer Kanberoğlu ile 2-1 öne geçen konuk ekip, 78’inci dakikada Abdullah Çelik’in golüyle farkı ikiye çıkardı: 3-1. Maçın son bölümünde risk alan Kuşadası 1923, 88’inci dakikada bulduğu golle skoru 3-2 yapsa da kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadeleyi Aydınspor kazandı.

Puan durumu ve yansımalar

Bu sonuçla Aydınspor puanını 6'ya yükseltirken, Kuşadası 1923 9 puanda kaldı. Siyah beyazlı ekipte maç sonrası büyük sevinç yaşandı.

