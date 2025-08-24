Bologna, Jonathan Rowe'u 19,5 Milyon Avro'ya Transfer Etti

Bologna, Jonathan Rowe'u Resmen Kadrosuna Kattı

22 yaşındaki kanat oyuncusu için İtalya ekibi anlaşma sağladı

Bologna, Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'dan Jonathan Rowe'u kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Kulüp, 22 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusuyla sözleşme imzalandığını bildirdi.

İtalya basını, transferin 19,5 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiğini öne sürdü.

Rowe kariyerine Norwich City'de başladı. Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Marsilya'ya sezon başında bonservisiyle transfer olmuştu.

Genç futbolcu, Marsilya kariyerinde toplam 31 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.

Öte yandan, Marsilya yönetimi, Rennes ile oynanan maçın ardından soyunma odasında kavga eden Adrien Rabiot ile Jonathan Rowe'u "kabul edilemez davranışlar" sergiledikleri gerekçesiyle transfer listesine koydu.