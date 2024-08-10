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Bolu'da 2. Uluslararası Ultra Abant Patika Koşusu Gerçekleşti

Bolu'da düzenlenen Ultra Abant Patika Koşusu'na 16 ülkeden 100 sporcu katıldı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 18:50
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 18:50
Bolu'da 2. Uluslararası Ultra Abant Patika Koşusu Gerçekleşti

2. Uluslararası Ultra Abant Patika Koşu Yarışması Bolu'da Yapıldı

Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Abant Gölü Milli Parkı, 2. Uluslararası Ultra Abant Patika Koşu Yarışması'na ev sahipliği yaptı. Bu yılki etkinlik, Bolu Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Mudurnu Kaymakamlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Mudurnu Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirildi.

Uluslararası Katılım

Bu yıl 16 farklı ülkeden toplamda 100 sporcu, yarışmada yer aldı. Sporcular, büyüleyici manzaralar eşliğinde dört farklı parkurda yarıştı.

Koşu Parkurları

Katılımcılar, 6 kilometre uzunluğundaki "Lake Run", 18 kilometre uzunluğundaki "Forest Run", 33 kilometre uzunluğundaki "Lotus" ve 60 kilometre uzunluğundaki "Ultra Abant" parkurlarında mücadele etti. Yarışma boyunca sporcular, Abant Gölü çevresinde ve çevredeki yaylalarda koşarak performans sergilediler.

Ödül Töreni

Dereceye giren sporcular, ödüllerini düzenlenen bir törenle aldılar. Bu tür etkinlikler, doğa sporlarının yaygınlaşmasına ve yerel turizmin canlanmasına önemli katkılar sağlıyor.

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