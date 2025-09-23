Boluspor 0-1 Eminevim Ümraniyespor: Mustafa Er'den özür, Bölükbaşı'dan övgü

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Eminevim Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olan Boluspor'da teknik direktör Mustafa Er, maç sonrası sorumluluk üstlenip camiadan özür diledi.

Boluspor cephesi: "Beklemediğimiz, arzu etmediğimiz bir mağlubiyet"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mustafa Er, karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün oynadıklarını söyledi. Er, maçta 7-8 gol pozisyonu yakaladıklarını belirterek, "Maçın 30'uncu dakikasına 3 veya 4-0 girmemiz lazımdı. Keza ikinci yarıda da aynı şekilde. Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi." ifadelerini kullandı.

Er, pozisyonları değerlendiremediklerini vurgulayarak, "Özellikle 7-8 pozisyonu değerlendiremiyorsanız, gol atamıyorsanız maalesef sonuç böyle oluyor." dedi. Çok basit bir gol yediklerini belirten Er, skoru değiştirmek için her şeyi denediklerini ancak başarılı olamadıklarını aktardı.

Maçın kaybedilmesinin moral üzerinde etkili olduğunu söyleyen Er, "Mental anlamda düştük. Bu maçın böyle bitmesi hepimizi gerçekten çok üzdü. Beklemediğimiz, arzu etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Camiamızdan özür diliyoruz." şeklinde konuştu.

Eminevim Ümraniyespor cephesi: "Çok ihtiyaç duyduğumuz bir galibiyet"

Ev sahibi karşısında alınan galibiyetin ardından Eminevim Ümraniyespor teknik direktörü Bülent Bölükbaşı, takımının performansından memnun olduğunu belirtti. Bölükbaşı, "Boluspor'un da çok formda olduğu bir dönemde bizim için çok güzel bir galibiyet oldu. Oyunun genelinde oyuncuların koymuş olduğu efordan, mücadeleden çok memnunum. Mücadelesiz olmuyor. En azından bunu gördüler. Son dakikaya kadar oyunu bırakmadılar." dedi.

Bölükbaşı, maçta 10 kişi kalmalarına rağmen futbolcuların ciddi efor harcadığını vurgulayıp oyuncularına teşekkür etti ve Boluspor'a sonraki maçlarında başarı diledi.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Boluspor ile Eminevim Ümraniyespor, Bolu Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Eminevim Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.