Boluspor 3-0 Sipay Bodrum FK: Ertuğrul Arslan "Biz hedefsiz kalamayız"

Boluspor Sipay Bodrum FK'yi 3-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Boluspor, evinde Sipay Bodrum FK'yi 3-0 yenerek sahadan galip ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Boluspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan takımının lig sonunda hedefsiz kalmayacağını söyledi.

Boluspor cephesi

Arslan, maç öncesinde rakibin ligde lider olduğunu ve istikrarlı bir ekip olduğunu vurguladı. Maç boyunca oyun üstünlüğünü ellerinde tuttuklarını belirterek, "Bizim adımıza sevindirici. Geldiğim günden beri söylüyorum ve hayal de satmadım." dedi.

Teknik adam, rakip takımın her maçını incelediklerini ifade ederek, "Takım ve oyuncularımızın kalitesine inanıyordum. Oyuncularım üç haftadır sahada özveri gösteriyor. Bu galibiyetin mimarı oyuncularım. Onlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ligin uzun bir maraton olduğuna dikkat çeken Arslan, şöyle devam etti: "Ayaklarımız yere sağlam basacak. Her rakibe saygı duyuyoruz. Her takımın farklı oyun şekli var. Biz maç önü planlarımızı buna göre yapıyoruz. Ligin sonunda bu takım hedefsiz kalmayacak. Boluspor'un bir hedefi var. Oyuncular hedefsiz kalamaz. Biz hedefsiz kalamayız. Bizi destekleyen yönetimimiz keza öyle." Arslan, maç boyunca takıma destek veren Boluspor taraftarına da teşekkür etti.

Sipay Bodrum FK cephesi

Sipay Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, iki tarafın da sahaya iyi oyun yansıttığını, dengede giden oyunda gördükleri kırmızı kartın "bütün oyun planlarını bozduğunu" söyledi. İkinci yarıda 10 kişi kalmalarına rağmen etkili olmaya çalıştıklarını belirten Yılmaz, "Golleri de bulduk ama iki golümüz iptal edildi. Biri duran top ve diğeri de elden dönen topta. Son dakikalarda biraz risk alınca ikinci ve üçüncü golleri buldu Boluspor." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Boluspor'un son iki haftadır iyi oynadığını ve deplasmanda güçlü rakiplerinden puan alabilen bir takım olduğunu ifade etti. Maçı geride bıraktıklarını söyleyen Yılmaz, "Önümüzdeki hafta oynayacağımız İstanbulspor maçı ile yeniden çıkışa geçmek istiyoruz." dedi.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Sipay Bodrum FK'ye evinde 3-0 yenen Boluspor'un Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.