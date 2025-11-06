Boluspor'da Arslan: Bandırma'da Hedefimiz 3 Puan

Trendyol 1. Lig 13. haftasında Bandırmaspor ile karşılaşacak olan Boluspor'da Teknik Direktör Ertuğrul Arslan, maç öncesi değerlendirmelerde bulundu. Ligde geçen hafta lider Bodrum FK'yı 3-0 yenerek moral bulan kırmızı-beyazlı ekip, Bandırma maçı hazırlıklarını taktik antrenmanla tamamladı.

Hazırlıklar ve hedef

Boluspor'da günün antrenmanını yöneten Arslan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Maç hedeflerini özetlerken, takımın motivasyonuna vurgu yaptı: "Ayaklarımız yere sağlam basıyor. Bandırma’da hedefimiz yine 3 puan". Arslan, takımın lig maratonunun uzun olduğunun bilincinde olduklarını belirterek, galibiyetin tesadüf olmadığını, oyuncuların performansını övdüğünü fakat aşırı güvene kapılmayacaklarını söyledi.

Lig değerlendirmesi

Ertuğrul Arslan, Trendyol 1. Lig'in kalitesine değinerek takımların birbirine yakın olduğunu aktardı: "Takımların birbirine denk olduğunu söyleyebilirim. Şampiyonluk için kurulmuş yüksek bütçeli takımlar var ama ligi domine eden bir takım çıkmadı şu ana kadar. 24 puanı var sanırım liderin. Yani 7 puanlık bir fark var. Küme düşme hattıyla da 7 puanlık bir fark var." Arslan, 20 takımlı ligde fark oluşturmak istediklerini ve bunun için çalıştıklarını ekledi.

Savunma önceliği

Başarılı teknik adam, takım savunmasının önemine dikkat çekti: "Savunma olmadan olmuyor bu iş. Hücumu her takım yapıyor ama geldiğimden beri sadece iki maçta gol yememiştik. Geldiğimden beri çalışmalarımız takım savunması yönünde. Takım halinde savunma, takım halinde hücum bizim birinci prensiplerimizden." Arslan, eksikleri bildiklerini ancak savunma anlayışını geliştirmenin daha çok maç kazandıracağını vurguladı.

Nuri Şahin açıklaması