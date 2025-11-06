Boluspor'da Arslan: Bandırma'da Hedefimiz 3 Puan

Boluspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan, Bandırmaspor maçı öncesi "Ayaklarımız yere sağlam basıyor" diyerek hedeflerinin 3 puan olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 14:39
Trendyol 1. Lig 13. haftasında Bandırmaspor ile karşılaşacak olan Boluspor'da Teknik Direktör Ertuğrul Arslan, maç öncesi değerlendirmelerde bulundu. Ligde geçen hafta lider Bodrum FK'yı 3-0 yenerek moral bulan kırmızı-beyazlı ekip, Bandırma maçı hazırlıklarını taktik antrenmanla tamamladı.

Hazırlıklar ve hedef

Boluspor'da günün antrenmanını yöneten Arslan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Maç hedeflerini özetlerken, takımın motivasyonuna vurgu yaptı: "Ayaklarımız yere sağlam basıyor. Bandırma’da hedefimiz yine 3 puan". Arslan, takımın lig maratonunun uzun olduğunun bilincinde olduklarını belirterek, galibiyetin tesadüf olmadığını, oyuncuların performansını övdüğünü fakat aşırı güvene kapılmayacaklarını söyledi.

Lig değerlendirmesi

Ertuğrul Arslan, Trendyol 1. Lig'in kalitesine değinerek takımların birbirine yakın olduğunu aktardı: "Takımların birbirine denk olduğunu söyleyebilirim. Şampiyonluk için kurulmuş yüksek bütçeli takımlar var ama ligi domine eden bir takım çıkmadı şu ana kadar. 24 puanı var sanırım liderin. Yani 7 puanlık bir fark var. Küme düşme hattıyla da 7 puanlık bir fark var." Arslan, 20 takımlı ligde fark oluşturmak istediklerini ve bunun için çalıştıklarını ekledi.

Savunma önceliği

Başarılı teknik adam, takım savunmasının önemine dikkat çekti: "Savunma olmadan olmuyor bu iş. Hücumu her takım yapıyor ama geldiğimden beri sadece iki maçta gol yememiştik. Geldiğimden beri çalışmalarımız takım savunması yönünde. Takım halinde savunma, takım halinde hücum bizim birinci prensiplerimizden." Arslan, eksikleri bildiklerini ancak savunma anlayışını geliştirmenin daha çok maç kazandıracağını vurguladı.

Nuri Şahin açıklaması

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un Eyüpspor maçı sonrası takım içi bilgi sızmasıyla ilgili açıklamalarına da değinen Arslan, Nuri Şahin hakkında şunları söyledi: "Nuri Hoca ile 4 sene beraber çalıştım, eşimden çok gördüm Nuri Hoca’yı. Çok yakından tanıdığım birisi olduğu için böyle şeylere tenezzül edecek bir insan değil. Nuri Hoca’nın zaten kalitesi ortada. Teknik adamlıktan ziyade çok da iyi bir insan, iyi bir baba. Ekibindeki insanlar da öyle. Ben çalıştım. 7/24 beraber geçirdik Almanya’da. O arkadaş da bence talihsiz bir açıklama yaptı diye düşünüyorum. Eğer doğruysa da bunun kanıtlanması gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde insanları zan altında bırakmak güzel bir şey değil. İnşallah bir an önce bu sorunun cevabı açıklanır, herkes de rahat eder".

Boluspor, Bandırmaspor deplasmanında da galibiyet arayacak; teknik ekip ve oyuncular hedeflerini koruyor.

