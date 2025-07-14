Boluspor'da Mustafa Er Dönemi Başladı

Boluspor'da Yeni Teknik Direktör Mustafa Er

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, teknik direktörlük görevi için Mustafa Er ile sözleşme imzaladı. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Teknik direktör Mustafa Er ile anlaşma sağlamıştır. Hoş geldin Mustafa Er." ifadeleri kullanıldı.

Başkan Bayrak: Hedef Odaklı Çalışma

Boluspor Kulüp Başkanı Erdal Bayrak, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, Mustafa Er ile yeni sezonda hedef odaklı bir çalışma yürüteceklerini belirtti. "Sezon öncesi çalışmalarımız sürüyor, transfer komitemiz ve teknik ekibimizle birlikte takıma katılacak oyuncular için yoğun bir çalışma içerisindeyiz," dedi.

45 yaşındaki teknik adam Mustafa Er, daha önce Bursaspor ve Ümraniyespor gibi takımlarda görev yapmıştır. Er'in önümüzdeki günlerde Boluspor'daki görevine başlaması bekleniyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, teknik direktörlük görevi için Mustafa Er (solda) ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde Boluspor Kulüp Başkanı Erdal Bayrak (sağda) yer aldı.