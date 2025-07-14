DOLAR
40,14 -0,1%
EURO
46,79 0,38%
ALTIN
4.328,39 0,19%
BITCOIN
4.812.604,68 -0,64%

Boluspor'da Mustafa Er Dönemi Başladı

Boluspor, yeni teknik direktörü Mustafa Er ile sözleşme imzaladı. Hedef odaklı bir sezon için hazırlıklar hızlandı.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 17:35
Boluspor'da Mustafa Er Dönemi Başladı

Boluspor'da Yeni Teknik Direktör Mustafa Er

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, teknik direktörlük görevi için Mustafa Er ile sözleşme imzaladı. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Teknik direktör Mustafa Er ile anlaşma sağlamıştır. Hoş geldin Mustafa Er." ifadeleri kullanıldı.

Başkan Bayrak: Hedef Odaklı Çalışma

Boluspor Kulüp Başkanı Erdal Bayrak, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, Mustafa Er ile yeni sezonda hedef odaklı bir çalışma yürüteceklerini belirtti. "Sezon öncesi çalışmalarımız sürüyor, transfer komitemiz ve teknik ekibimizle birlikte takıma katılacak oyuncular için yoğun bir çalışma içerisindeyiz," dedi.

45 yaşındaki teknik adam Mustafa Er, daha önce Bursaspor ve Ümraniyespor gibi takımlarda görev yapmıştır. Er'in önümüzdeki günlerde Boluspor'daki görevine başlaması bekleniyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, teknik direktörlük görevi için Mustafa Er (solda) ile...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, teknik direktörlük görevi için Mustafa Er (solda) ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde Boluspor Kulüp Başkanı Erdal Bayrak (sağda) yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

KPSS'siz Kamu İstihdamı: 100 Binden Fazla Yeni İş İmkanı

Gece Yarısı Çiftçilere Ödeme Müjdesi! Hayvancılığa Dev Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başakşehir'in Hedefi: UEFA Konferans Ligi'nde Gruplara Kalmak
2
Şanlıurfalı Kız Öğrencilerden Ragbi'de Büyük Başarı
3
Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan Metin Şahin'e Geçmiş Olsun Mesajı
4
Melikgazi Kayseri Basketbol, Play-Off'a Kalmanın Gururunu Yaşıyor
5
Paris 2024 Olimpiyatları: Çin'in Altın Madalyası
6
Sakatlıkla boğuşan Fenerbahçeli Fred'in akıbeti belli oldu
7
TSK Muaythai Milli Takımı, CISM Muaythai Challenge'da 11 Madalya Kazandı

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!

KPSS'siz Kamu İstihdamı: 100 Binden Fazla Yeni İş İmkanı

İstanbul'da Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam!

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!

Karabük Belediyesi'nden Emekliye Su Faturası Müjdesi!

Mardin'de Refah Payı Zammı: En Düşük Maaş 40.000 TL'ye Yükseldi!

Yeni Kredi Düzenlemesi ile Borçlar Affediliyor: 48 Ay Vade İmkanı

Gece Yarısı Çiftçilere Ödeme Müjdesi! Hayvancılığa Dev Destek