Boluspor'dan Protestoya Sert Açıklama: Ciddiyet, Saygı ve Profesyonellik Esastır

Boluspor'dan Protestoya Sert Açıklama

Maçta yaşanan protesto

Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında Boluspor’un sahasında Pendikspor’a 2-1 yenildiği karşılaşmada futbolcular, maçın başlama düdüğüyle birlikte maaşlarını alamadıkları iddiasıyla 1 dakika boyunca hareketsiz kaldı.

Kulüp açıklaması

Boluspor’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kulübün değerlerine vurgu yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

60 yıllık köklü geçmişi, sarsılmaz gelenekleri ve tertemiz tarihiyle Türk futbolunun çınarlarından biri olan Boluspor Kulübü, her zaman sporun etik değerlerine ve asaletine uygun hareket etmeyi ilke edinmiştir.

Dün oynanan karşılaşmanın başlangıç düdüğüyle birlikte tanıklık ettiğimiz olaylar, camiamız ve yönetimimiz tarafından asla kabul edilebilir değildir.

Boluspor isminin geçtiği her platformda ciddiyet, saygı ve profesyonellik esastır. Bu değerlere gölge düşüren hiçbir tavra müsamaha gösterilmeyecektir.

Söz konusu olayların arka planında yer alan, kulüp kültürümüze aykırı hareket eden ve marka değerimize zarar veren tüm sorumlularla ilgili gerekli incelemeler derhal başlatılmıştır. İlgili kişiler hakkında en sert ve caydırıcı aksiyonların kulübümüz tarafından ivedilikle alınacağından büyük Boluspor taraftarının ve kamuoyunun şüphesi olmasın. Boluspor, şahısların ötesinde bir değerdir ve bu değeri korumak en asli görevimizdir.

BOLUSPOR BAŞKANI ERDAL BAYRAK