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Boluspor, Doğan Can Davas ile Anlaşma Sağladı

Boluspor, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğan Can Davas ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 21:28
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 21:28
Boluspor, Doğan Can Davas ile Anlaşma Sağladı

Boluspor, Doğan Can Davas'ı Kadrosuna Kattı

Trendyol 1. Lig'in dikkat çeken takımlarından Boluspor, yeni transferini duyurdu. Kulübün resmi açıklamasına göre, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğan Can Davas ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Doğan Can Davas'ın Kariyeri

Futbol hayatına Galatasaray altyapısında başlayan Davas, sırasıyla Erbaaspor, Bandırmaspor ve Giresunspor takımlarında forma giydi. En son olarak ise 2024-2025 sezonunda Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nde mücadele etti.

Boluspor'un yeni transferi, takıma güç katması bekleniyor ve taraftarlar tarafından da merakla bekleniyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Doğan Can Davas'ı kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Doğan Can Davas'ı kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Doğan Can Davas'ı kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Doğan Can Davas'ı kadrosuna kattı.

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