DOLAR
38,13 -0,45%
EURO
43,49 -0,3%
ALTIN
4.081,38 -0,56%
BITCOIN
3.224.113,02 0,64%

Boluspor, Fatih Karagümrük Maçına Hazır!

Bolu ekibi, Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını tamamladı ve kampa girdi.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 15:49
Boluspor, Fatih Karagümrük Maçına Hazır!

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Geosis Boluspor, hazırlıklarını başarıyla tamamladı.

Kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde, teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Yaklaşık 1,5 saat süren idman, taktik çalışmayla sona erdi. Boluspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayarak, kampa girdi.

Karşılaşma, yarın saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı’nda gerçekleştirilecek.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Geosis Boluspor...

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Geosis Boluspor, hazırlıklarını tamamladı.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Geosis Boluspor...

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Geosis Boluspor, hazırlıklarını tamamladı.

İLGİLİ HABERLER

TEİAŞ'tan Nisan Ayında 435 Kadrolu Personel Alımı Müjdesi

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş İzmir'e Geldi: Göztepe ile Karşılaşmaya Hazır
2
Kocaeli'nin Genç Judocuları, Sambo'da Şampiyonluk İçin Mücadele Ediyor
3
Bahçeşehir Koleji, Avrupa Kupası'nda Wolves ile Karşılaşacak
4
Fenerbahçe ve Kiğılı'dan Güçlü İş Birliği
5
Edirne’den Paris 2024’e Yolculuk: 5 Spor İnsanı Olimpiyat Heyecanı Yaşıyor
6
İtalya'da Icardi krizi: Bonservisi dahi belli oldu
7
Uludere'nin Genç Sporcuları Baraj Gölü Manzarasında Antrenman Yapıyor

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

İzmir'de Denizin Üzerinde Yürüyebileceğiniz Gizli Cennet: Çıfıt Adası

TEİAŞ'tan Nisan Ayında 435 Kadrolu Personel Alımı Müjdesi

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!