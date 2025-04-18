Boluspor, Fatih Karagümrük Maçına Hazır!

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Geosis Boluspor, hazırlıklarını başarıyla tamamladı.
Kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde, teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Yaklaşık 1,5 saat süren idman, taktik çalışmayla sona erdi. Boluspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayarak, kampa girdi.
Karşılaşma, yarın saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı’nda gerçekleştirilecek.
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Geosis Boluspor, hazırlıklarını tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Geosis Boluspor, hazırlıklarını tamamladı.