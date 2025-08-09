Boluspor, Forvet Martin Boakye'yi Transfer Etti

Boluspor'dan Önemli Transfer: Martin Boakye

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, 30 yaşındaki forvet oyuncusu Martin Boakye'yi transfer etti. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, Boakye ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Boakye'nin Kariyerine Kısa Bir Bakış

İtalya doğumlu Martin Boakye, altyapı kariyerine Ponte dei Nori ve Solesinese takımlarında başladı. Profesyonel futbol hayatına ise Avusturya'nın Kitzbühel takımında adım attı. Daha sonra Hohenems takımında mücadele etti.

Futbol kariyeri boyunca Jeunesse Esch (Lüksemburg), Slaven Belupo (Hırvatistan), Andijon ve AGMK (Özbekistan) takımlarında da forma giydi. Boakye, 2024 yılında Çin Süper Ligi'nde Qingdao Hainiu takımında, 2025 yılında ise Tayland'ın Buriram United takımında önemli başarılar elde etti.

Tayland'daki Başarıları

Buriram United ile şampiyonluk, ASEAN Kulüpler Şampiyonası, Tayland Kupası ve Tayland Lig Kupası zaferleri yaşayan Boakye, yeni sezon için Boluspor'un forvet hattında görev alacak.

Boluspor'un bu transferle birlikte kadrosunu güçlendirmesi bekleniyor. Martin Boakye, tecrübesiyle takıma değer katacak isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, forvet oyuncusu Martin Boakye'yi transfer etti.