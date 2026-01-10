Bonzie Colson Sağ Dizinden Zorlandı: Fenerbahçe'den Açıklama

Bonzie Colson sağ dizinde zorlanma yaşadı

Fenerbahçe Beko forması giyen ABD'li basketbolcu Bonzie Colson, Euroleague'in 21. haftasında oynanan ve 8 Ocak Perşembe tarihinde gerçekleştirilen Dubai Basketbol karşılaşmasında sağ dizinden sakatlık yaşadı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Medicana Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerin ardından sağ patellar tendonunda zorlanma tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.

Resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: Bonzie Colson’un, Medicana Ataşehir Hastanesi’nde yapılan kontrollerinin ardından sağ patellar tendonunda zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Bonzie Colson’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz

