Bonzie Colson Sağ Dizinden Zorlandı: Fenerbahçe'den Açıklama

Fenerbahçe Beko oyuncusu Bonzie Colson, 8 Ocak'taki Euroleague maçında sağ patellar tendonunda zorlanma tespit edildi; tedaviye başlandı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 11:44
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 11:44
Bonzie Colson sağ dizinde zorlanma yaşadı

Medicana Ataşehir kontrollerinde patellar tendon zorlanması tespit edildi

Fenerbahçe Beko forması giyen ABD'li basketbolcu Bonzie Colson, Euroleague'in 21. haftasında oynanan ve 8 Ocak Perşembe tarihinde gerçekleştirilen Dubai Basketbol karşılaşmasında sağ dizinden sakatlık yaşadı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Medicana Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerin ardından sağ patellar tendonunda zorlanma tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.

Resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: Bonzie Colson’un, Medicana Ataşehir Hastanesi’nde yapılan kontrollerinin ardından sağ patellar tendonunda zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Bonzie Colson’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

