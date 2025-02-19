Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'na Yükseldi

Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Elini Güçlendirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile karşılaşan Borussia Dortmund, 0-0 berabere kalarak son 16 turuna yükseldi.

İlk Maçta Etkili Performans

Portekiz'de oynanan ilk maçı 3-0 kazanarak büyük bir avantaj elde eden sarı-siyahlılar, BVB Stadı'nda Sporting Lizbon'u konuk etti.

Penaltı Kaçtı, Sonuç Değişmedi

Karşılaşmanın 59. dakikasında Serhou Guirassy ile penaltıdan yararlanma fırsatı bulan Dortmund, bu fırsatı değerlendiremeyerek 0-0 beraberlikle maçı tamamladı.

Dortmund'un Hedefleri

Bu sonuçla birlikte, son finalist Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde adını son 16 turuna yazdırdı. Ancak Sporting Lizbon, "Devler Ligi"ne veda etmek zorunda kaldı.