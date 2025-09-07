Brezilya, 2025 Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-2 Yenerek Bronz Kazandı

Brezilya, Japonya'yı 3-2 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu
2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası — Bangkok
Brezilya, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonasında Japonya'yı 3-2 yenerek turnuvanın bronz madalyasını kazandı.
Karşılaşma sonucu Japonya: 2 - Brezilya: 3 olarak kayda geçti. Bu galibiyetle Brezilya, turnuvayı üçüncü sırada tamamladı ve bronz madalyayı müzesine götürdü.
Japonya, organizasyonda 15 yıl sonra yeniden yarı finale yükselmeyi başardı. Takımı çalıştıran Türk başantrenör Ferhat Akbaş ise, Dünya Şampiyonası tarihinde yarı finale yükselen ilk Türk başantrenör olarak tarihe geçti.
Maçın ardından Brezilya'nın performansı ve Japonya'nın turnuvadaki sürpriz yükselişi spor kamuoyunda geniş yankı buldu.