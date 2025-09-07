DOLAR
Brezilya, 2025 Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-2 Yenerek Bronz Kazandı

Brezilya, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-2 mağlup ederek bronz madalya kazandı. Japonya 15 yıl sonra yarı finalde; Ferhat Akbaş tarih yazdı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 14:02
Brezilya, Japonya'yı 3-2 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu

2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası — Bangkok

Brezilya, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonasında Japonya'yı 3-2 yenerek turnuvanın bronz madalyasını kazandı.

Karşılaşma sonucu Japonya: 2 - Brezilya: 3 olarak kayda geçti. Bu galibiyetle Brezilya, turnuvayı üçüncü sırada tamamladı ve bronz madalyayı müzesine götürdü.

Japonya, organizasyonda 15 yıl sonra yeniden yarı finale yükselmeyi başardı. Takımı çalıştıran Türk başantrenör Ferhat Akbaş ise, Dünya Şampiyonası tarihinde yarı finale yükselen ilk Türk başantrenör olarak tarihe geçti.

Maçın ardından Brezilya'nın performansı ve Japonya'nın turnuvadaki sürpriz yükselişi spor kamuoyunda geniş yankı buldu.

