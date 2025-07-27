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Brezilya Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Gabi Guimaraes: 'Yarın da Takım Oyununu Sürdürmeliyiz'

Brezilya Kadın Voleybol Takımı kaptanı Gabi Guimaraes, Japonya'yı eleyip finale yükseldiklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 00:51
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 00:51
Brezilya Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Gabi Guimaraes: 'Yarın da Takım Oyununu Sürdürmeliyiz'

Brezilya Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Gabi Guimaraes: 'Yarın da Takım Oyununu Sürdürmeliyiz'

Brezilya Kadın Milli Voleybol Takımı kaptanı Gabi Guimaraes, yarı finalde Japonya'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldikleri maçı değerlendirdi. Guimaraes, 'Bugün güzel bir takım oyunu sergiledik. Yarın da aynısını yapmamız gerekiyor' dedi.

Maç Sonrası Açıklamalar

Guimaraes ve Julia Gambatto Kudiess, Lodz şehrinde düzenlenen final etabındaki yarı final maçının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunarak, zorlu geçen maçı anlattılar. Guimaraes, Japonya'nın fiziksel olarak kendilerini çok zorladığını belirtti ve şunları ifade etti:

"İyi bir başlangıç yaptık fakat Japonya çok agresif bir takım. Maç boyunca onların defansif gücü bize zor anlar yaşattı. Hocalarımız, sakin kalmamızı sağladı ve ne yapmamız gerektiğini hep bizlere hatırlattı. Servis kalitemizi artırdıktan sonra takımın özgüveni arttı."

Final Maçına Hazırlık

Yarının final maçında İtalya ile karşılaşacaklarını belirten Gabi, dinlenmeleri gerektiğini vurguladı. İtalya'nın turnuvanın favorisi olduğunu ifade ederek, "İtalya harika voleybol oynuyor. Biraz dinlendikten sonra final için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yarın da benzer bir takım oyunu sergilemek zorundayız" dedi.

Julia Gambatto Kudiess’in Düşünceleri

Julia Gambatto Kudiess ise finalde olmak için mutlu olduğunu belirterek, "Bu takımla bir kez daha finalde olabilmek benim için çok özel bir his. Yarınki maçın zor geçeceğini düşünüyorum ama şampiyon olabileceğimize inanıyorum. İyi blok ve defansla bu hedefe ulaşabiliriz" şeklinde konuştu.

Final Maçı Bilgisi

Milletler Ligi'nde Brezilya-İtalya final mücadelesi, TSİ 21.00'de başlayacak.

FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) yarı finalinde Brezilya ile Japonya takımları, Polonya’nın Lodz...

FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) yarı finalinde Brezilya ile Japonya takımları, Polonya’nın Lodz kentindeki Atlas Arena’da karşılaştı. Brezilya Kadın Milli Voleybol Takımı kaptanı Gabi Guimaraes, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) yarı finalinde Brezilya ile Japonya takımları, Polonya’nın Lodz...

FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) yarı finalinde Brezilya ile Japonya takımları, Polonya’nın Lodz kentindeki Atlas Arena’da karşılaştı. Brezilya Kadın Milli Voleybol Takımı kaptanı Gabi Guimaraes, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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