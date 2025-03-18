Bruno Fernandes: Manchester United'ın Sırtlayıcı Yıldızı

Portekizli futbolcu Bruno Fernandes, bu sezon Manchester United formasıyla sergilediği etkileyici performansıyla takımının en büyük destekçilerinden biri haline geldi. 44 maçta 16 gol atıp 15 asist yaparak dikkatleri üzerine çeken Fernandes, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Real Sociedad'a karşı oynanan maçta 3 golle "hat-trick" yaptı ve çeyrek finali takımına kazandıran isim oldu.

Penaltılarda Güvenin Simgesi

30 yaşındaki futbolcu, penaltılardaki ustalığıyla da göz doldurarak kendisine verilen "Penandes" lakabını bir kez daha hak etti. Manchester United'ın 29. haftasında Leicester City'yi 3-0 mağlup ettiği maçta da bir gol atıp iki asist yaparak müthiş bir performans sergiledi.

Futbol Kariyerine İlk Adımlar

Bruno Fernandes, 2002 yılında yerel kulüp Infesta ile futbol kariyerine başladı. Porto'nun genç takımından gelen teklife rağmen, mütevazı bir ekip olan Boavista'yı tercih etti. 8 yıl Boavista'da oyun oynadıktan sonra Novara'ya transfer oldu. 17 yaşında İtalya Serie B'ye katılan Fernandes, buradaki gelişimi ile dikkat çekti ve Udinese ile Sampdoria'da da oynadı.

Sporting Lizbon Dönemi ve Manchester United'a Transfer

2017 yılında Sporting Lizbon'a transfer olan Fernandes, burada iki buçuk yıl süresince toplam 63 gol ve 50 asist yaparak büyük bir çıkış yakaladı. 2020 yılında Manchester United'a katılan Fernandes, takımın önemli oyuncularından biri haline geldi. 55 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan Fernandes, transferiyle ilgili olarak, Cristiano Ronaldo'yu izlediği dönemde Manchester United'a duyduğu sevgiyi dile getirdi.

Başarıları ve Takımda Kendisini Kanıtlama

Bruno Fernandes, 2019-2020 sezonunda kulüp tarihinde yılın oyuncusu ödülünü kazanan ilk futbolcusu oldu. Aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi'nde 8 golle gol kralı unvanını aldı. Manchester United ile kazandığı ilk kupa ise 2023 Carabao Kupası oldu. Ayrıca, 2021'de FA Cup'ta da büyük bir başarı göstererek takımının önemli oyuncularından biri olduğunu kanıtladı.

Uzmanlıkları ve Takma Adları

Bruno Fernandes'in kariyeri boyunca birçok takma adı var. Cebolinha (küçük soğan) ve Maradona of Novara gibi isimlerle anılan oyuncu, özellikle penaltılardaki başarısıyla Penandes olarak da biliniyor.

Bruno Fernandes, şu ana kadar Manchester United formasıyla 277 maçta 95 gol ve 81 asist üretmiştir. Gerek sahada sergilediği yetenekler gerekse takımına kattığı değerle Брuno Fernandes, Manchester United tarihinin en önemli isimlerinden biri olma yolunda ilerliyor.