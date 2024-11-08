Bucks Zafere Koştu: Lillard ve Antetokounmpo'nun Performansı

Milwaukee Bucks'tan Etkileyici Galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, evinde Utah Jazz'ı 123-100 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Cümbüş İçindeki Performanslar

Bucks'ın yıldız oyuncuları Damian Lillard ve Giannis Antetokounmpo, takımlarının zaferinde büyük rol oynadı. Lillard 34 sayı atarken, Antetokounmpo da 31 sayı ile galibiyete katkıda bulundu. Utah Jazz'da ise Jordan Clarkson 18 sayı ile mücadele etti.

Diğer Maçların Sonuçları

NBA'de diğer maçlarda, Minnesota Timberwolves deplasmanda Chicago Bulls'u 135-119'luk skorla yendi. Timberwolves'ta Anthony Edwards 33 sayı ile dikkat çekerken, Bulls'tan Nikola Vucevic 25, Coby White ise 24 sayı kaydetti.

Batı Konferansı'nda ise San Antonio Spurs, Portland Trail Blazers'ı 118-105 mağlup etti. Spurs'ta Malaki Branham ve Keldon Johnson 17'şer sayılık katkıda bulunurken, Blazers'ta Deandre Ayton ve Jerami Grant 21'er sayılık performans sergiledi.