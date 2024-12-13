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Bülent Uygun: 'Düştük ama Yılmayacağız'

Sivasspor, Bodrum FK'ye 2-0 yenildi. Teknik direktör Bülent Uygun, oyunun ikinci yarısındaki düşüşe dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 23:43
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 23:47
Bülent Uygun: 'Düştük ama Yılmayacağız'

Net Global Sivasspor'un Düşüşü

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Sipay Bodrum FK'ye 2-0 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü. Maç sonrası basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, takımın sergilediği performansı analiz etti.

İlk Yarıda Sıkıntı Yoktu

Uygun, ilk yarıda istedikleri oyun planının güzel gittiğini, ancak yedikleri golden sonra ciddi bir düşüş yaşadıklarını ifade etti. "Bugün iki tarafa da galibiyet lazımdı. Ancak kart cezalılarımız ve sakatlarımız olması, kadro yapımızın kısıtlı olması... İlk yarıda istediğimiz oyun planlaması güzel gitti ama yediğimiz golden sonra düştük." şeklinde konuştu.

Rakipleri Tebrik Etti

Rakip takımın performansını değerlendiren Uygun, kendi oyuncularından beklediklerinin altında bir performans sergilediğini vurguladı. Şu anda takımda bazı futbolcuların umdukları seviyede katkı veremediğini belirtti.

Transfer Planları

Devre arasında kadrolarını güçlendirmek amacıyla 4-5 transfer yapmayı hedeflediklerini açıklayan Bülent Uygun, geleceğe dair umutlu olduklarını sözlerine ekledi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor Grey Beton Bodrum...

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor Grey Beton Bodrum Stadı’nda karşılaştı. Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor Grey Beton Bodrum...

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor Grey Beton Bodrum Stadı’nda karşılaştı. Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

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