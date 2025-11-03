Burak Yılmaz: Alanyaspor Deplasmanından Alınan 1 Puan Çok Değerli

Burak Yılmaz, Gaziantep FK'nın Corendon Alanyaspor deplasmanından alınan 1 puanın çok değerli olduğunu, maçın stratejik geçtiğini ve oyuncularını tebrik ettiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 23:28
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 23:28
Gaziantep FK teknik direktörü maç sonrası değerlendirdi

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz şunları söyledi:

"Öncelikle Fenerbahçe maçından sonra bugünkü maçımız bizim için çok önemli ve çok değerliydi. Oyunumuzun kırılması, öz güvenimizin gitmesi açısından; gitti mi, gitmedi mi, oyunumuz aynı yerden devam ediyor mu, etmiyor mu, bunu görmek açısından çok önemliydi. Çünkü çok güçlü bir oyunumuz var bizim. Bunu devam ettirmek açısından çok önemli bir maçtı. Hem istatistiklerde hem oyun olarak Alanyaspor’un her şeyiyle önündeydik. Ceza sahasına yaklaşık 31 kere topla buluştuk. Rakibin çok hızlı ve atletik oyuncuları var. Alanya deplasmanı çok zor bir deplasman. Beşiktaş’ın, Göztepe’nin mağlup olduğu; hatta Fenerbahçe’nin kendi evinde kazanamadığı bir maçtı.Bizim buradan bir puanla ayrılmamız çok değerliydi. O yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok stratejik bir maç oynadık. Oyuncularımı tekrardan tebrik ediyorum, Alanyaspor’a başarılar diliyorum"

